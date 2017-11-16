Osman Tanburacı'ya saldıran sürücü serbest bırakıldı

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi olan Osman Tanburacı'ya saldıran sürücünün ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, spor yazarı Osman Tanburacı, dün (15 Kasım 2017) Mecidiyeköy'de seyir halindeyken bir aracın uygunsuz park etmesi yüzünden ilerleyemedi. Tanburacı araç sürücüsüne uyarıda bulundu. Tanburacı ile sürücü tartışmaya başladı. Giderek büyüyen tartışmada sürücü, üzerine yürüdüğü Tanburacı'ya yumruk attı. Aldığı darbe ile Osman Tanburacı'nın çantası yere düştü. Çevredekiler kavgaya müdahale ederek sürücüyü uzaklaştırdı.

Olayın ardından çalışma yapan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganın Y.Y. olduğunu belirledi. Ardından düzenlenen operasyonda, Y.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Y.Y.'nin emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.