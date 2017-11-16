T24 LogoT24 Logo
Gündem

Osman Tanburacı'ya saldıran sürücü serbest bırakıldı

Tanburacı, trafikte yaşadığı bir diyalog sonrası fiziksel saldırıya uğramıştı

16 Kasım 2017 17:30

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi olan Osman Tanburacı'ya saldıran sürücünün ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, spor yazarı Osman Tanburacı, dün (15 Kasım 2017) Mecidiyeköy'de seyir halindeyken bir aracın uygunsuz park etmesi yüzünden ilerleyemedi. Tanburacı araç sürücüsüne uyarıda bulundu. Tanburacı ile sürücü tartışmaya başladı. Giderek büyüyen tartışmada sürücü, üzerine yürüdüğü Tanburacı'ya yumruk attı. Aldığı darbe ile Osman Tanburacı'nın çantası yere düştü. Çevredekiler kavgaya müdahale ederek sürücüyü uzaklaştırdı. 

Olayın ardından çalışma yapan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganın Y.Y. olduğunu belirledi. Ardından düzenlenen operasyonda, Y.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Y.Y.'nin emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

ETİKETLER

osman tanburacıtrafikfiziksel saldırıhabersaldırganserbest bırakıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24