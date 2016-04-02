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Osman Sınav, 31 yıllık eşinden boşandı

Çiftin iki hafta önce gizlice boşandıkları öğrenildi

02 Nisan 2016 13:38

Yönetmen ve senarist Osman Sınav, 31 yıllık eşi Tangül Sınav'dan boşandı.

Hürriyet'in haberine göre, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran ünlü yönetmen, dava dilekçesinde eşiyle fikri ve ruhi anlaşmazlıklarını yaşadığını belirtti.

 

İki hafta önce gizlice boşandılar

 

İki hafta önce gizlice görülen boşanma davasına taraflar katıldı. Mahkeme hâkimi taraflara "Boşanmakta kararlı mısınız?" diye sordu. Söz alan taraflar boşanma konusunda anlaştıklarını ve boşanmalarına karar verilmesini mahkeme hakiminden talep ettiler. Mahkeme hâkimi de tarafların boşanmasına karar verdi.

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