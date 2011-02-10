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Yaşam

OSMAN PAKSÜT'ÜN ANNE ACISI ANKARA (A.A)

10 Şubat 2011 15:39

-OSMAN PAKSÜT'ÜN ANNE ACISI ANKARA (A.A) - 10.02.2011 - Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt'ün annesi Fatma İstiklal Paksüt'ün cenazesi Ankara'da toprağa verildi.  Fatma İstiklal Paksüt için Kocatepe Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Osman Paksüt, eşi Ferda Paksüt ve kardeşi Gülbin Paksüt, cenaze namazı öncesi cami avlusunda taziyeleri kabul etti.  Cenaze törenine, CHP Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş, İsmet İnönü'nün kızı ve İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker ile İnönü'nün torunu CHP Kadın Örgütlenmesi ve Kadından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülsün Bilgehan ve bazı Anayasa Mahkemesi üyeleri katıldı.  1923 yılında doğan İstiklal Paksüt'ün kızı Gülbin Paksüt, annesinin bir süredir özel bir bakım evinde kaldığını ve yaşlılık dolayısıyla vefat ettiğini söyledi.  Paksüt'ün cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.     

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