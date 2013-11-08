Osman Öcalan: PYD'yi ben kurdum

İmralı Adası'nda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını çeken Abdullah Öcalan'ın kardeşi, eski PKK'lı Osman Öcalan, örgütün Suriye'deki kolu Demokratik Birlik Partisi'ni (PYD) kendisinin kurduğunu ileri sürdü.

PKK 'dan 2004 yılında ayrılan ve Kuzey Irak'ta yaşayan Abdullah Öcalan'ın kardeşi ve eski PKK yöneticisi Osman Öcalan, Irak'ta Kürtçe yayın yapan Zelal TV'ye açıklamalarda bulundu. Doğan Haber Ajansı'ndan Ferit Aslan'ın haberine göre, Osman Öcalan, Mesut Barzani'nin babası Molla Mustafa Barzani'ye duyduğu hayranlık ve ağabeyi Öcalan'ın PKK'yı kurmasından sonra siyasete atıldığını belirterek, "Ağabeyim Öcalan Suriye'de iken Cemil Esad ile görüşüyordu. Biz askeri tatbikat yaptık, Cemil Esad geldi bizi izledi. 'Bu eğitim ve inanç ile Türkiye'yi tarumar edersiniz' demişti. Bunu hiç unutmam. Öcalan yakalandıktan sonra 2002'ye kadar Cemil Bayık Suriye'de kaldı" dedi.

'PJAK gibi PYD'yi de ben kurdum'

Bugün Suriye'de faaliyet gösteren PYD'nin kendisi tarafından 2003'te kurulduğıunu söyleyen Osman Öcalan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"PYD'nin kurulması görevi Murat Karayılan'a verildi. Ancak, o bunu yapmayacağını söyleyince, İran'daki PJAK gibi PYD'yi de ben kurdum. Partinin isminde Suriye rejiminin tepkisini çekmemek için Kürdistan kelimesini kullanmadık. PYD, PKK'ya bağlı ve PKK'nın verdiği kararlara göre hareket ediyor. PYD üzerinde Suriye rejiminin de etkisi olduğunu söyleyebilirim. PYD'nin, İran ve merkezi Irak hükümeti ile ilişkileri vardır. Suriye'deki rejim de özellikle Rojava'da PYD'nin güçlenmesini ve etkili olmasını istiyor. Bu konuda İran, Irak ve Suriye rejimleri PYD'yi destekliyor."

'Barzani ile ittifak kurmalı'

Osman Öcalan, PKK ve PYD'nin Mesut Barzani ile ittifak kurması gerektiğini, doğru olan siyasetin de bu olduğunu da ifade ederek, "PKK ve PYD'nin aklı olsaydı Barzani ve partisi ile ittifak kurmak için rica minnet etmesi gerekirdi. Bu konuda bir ittifak olsaydı bugün Rojava halkı bu kadar zorluk çekmezdi" dedi.

'Ağabeyimle görüşsem, Barzani ile ittifak kurmasını söylerdim'

İmralı Adası'nda bulunan Abdullah Öcalan ile görüşmesi halinde kendisine neler söyleyeceği ile ilgili soru üzerine ise Osman Öcalan "Ben, ağabeyim Abdullah Öcalan ile görüşürsem 'Doğrudur Kürtlerin liderleri olarak kendinizi büyük görüyorsunuz, imkan olursa kendinizi Allah ilan edersiniz ama bu doğru değildir' derim. Mesut Barzani ile stratejik bir ittifak kurmasını isteyerek Kürtlere hizmet etmelerini isterim" dedi.