Osman Öcalan dönüş yolunda

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Öcalan’ın kardeşi dahil örgütten ayrılan 1500 PKK’lının eve dönüşü için Barzani ile görüşecek.



70 işadamıyla birlikte yarın Irak Kürdistan Bölgesel Hükümeti’ni ziyaret edecek olan Davutoğlu, Erbil’de, Mesud Barzani ile buluşup dağdan inişleri konuşacak.



Zirvede Osman Öcalan ile eski örgüt yönetici ve üyesi 1500 kişilik grubun Türkiye’ye dönüşü ve Erbil’e konsolosluk görüşülecek. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile beraberindeki heyet hafta sonu Kürdistan Bölgesel Hükümeti Başkanı Mesud Barzani ile biraraya gelecek.



Bakanlar düzeyinde Kuzey Irak’a gerçekleştirilecek olan bu ilk ziyarette PKK’dan ayrılarak KDP’ye sığınan aralarında Osman Öcalan ve eski PKK kadrolarının da bulunduğu 1500 eski militanın Türkiye’ye dönüşü görüşülecek.



Türkiye ile Irak Kürdistan Federe Devleti arasında bir süredir devam eden iyi ilişkiler yeni bir döneme giriyor. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Sanayi Bakanı Zafer Çağlayan, 30 ekimde düzenleyeceği Irak ziyaretinde Erbil’e de giderek, Kürt bölgesini ziyaret eden ilk bakanlar olacak. Ziyaretin gündeminde, Erbil’e konsolosluk, PKK’dan ayrılan grupların dönüşü ve ekonomik ilişkiler olacak.

İki bakan Erbil ziyaretinde, Kürdistan Federe Devleti Başkanı Mesut Barzani ve Başbakanı Neçirvan Barzani ile görüşecek. Görüşmelerin gündeminde ise siyasi ve ekonomik işbirliği konuları bulunuyor.



Eve dönüş görüşülecek



Türkiye’nin Erbil’de açmayı planladığı ve uzun süredir gündemde olan Konsolosluk konusu da bu gezide ele alınacak.



Görüşmelerde, Davutoğlu Kürt yetkililere “demokratik açılım” konusunu anlatacak ve Kürt yönetiminden destek isteyecek. Davutoğlu, hükümetin demokratik açılım projesi kapsamında eve dönüşler için yol açıldığını hatırlatarak, PKK’yı dağdan indirme planının yanı sıra örgütten ayrılan yaklaşık 1500 kişilik grubun Türkiye dönüşü için siyasi ve yasal zemin bulunduğunu anlatacak. Bu grupta 2004 yılında örgütten ayrılan eski üst düzey yöneticilerden Osman Öcalan, Nizamettin Taş ve Hıdır Sarıkaya’nın da Türkiye’ye dönmesi gündemde.



Ahmet Davutoğlu, Mahmur Kampı’nda yaşayan 11 bin 500 mültecinin dönüşü için de görüşmeler yapacak.



