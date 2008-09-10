Osman Öcalan dönmeye hazırlanıyor

Dikkat, PKK eylem yapacak

Terör örgütü PKK'nın eski yöneticilerinden Osman Öcalan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbağ'un Diyarbakır'da "Terörü bitirmekten çok sonlandırmak istiyoruz" açıklamasının kendilerine cesaret verdiğini belirterek, Türkiye'ye dönüş hazırlığı yaptıklarını söyledi. Öcalan, bir arkadaşlarını deneme amacıyla Türkiye'ye gönderdiklerini ve yetkili kurumlardan dönüş için olumlu mesaj aldıklarını ileri sürdü.PKK'dan ayrıldıktan sonra Kürdistan Yurtsever Partisi'ni kuran, ancak daha sonra bu örgütle de ters düşerek ayrılan terörist Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, kendisi ve çok sayıda eski PKK'lının Türkiye'ye dönmeye hazırlandığını kaydetti. Milliyet'e "Vatana dönüş sürecindeyiz" diyen Öcalan, şunları söyledi:"Daha önce çıkarılan eve dönüş yasası çok dardı. Yasanın genişletilmesini istiyoruz. Ceza durumunun askıya alınması gibi değişik formüller bulunabilir. Koşullar oluşturulur oluşturulmaz dönmek istiyoruz. Genelkurmay Başkanı'nın açıklamaları bizlere cesaret verdi. Sorunun çözümü için hem sivil toplum kuruluşları hem de Genelkurmay bir arayış içinde. Yeni Genelkurmay Başkanı standart biri değil. Çok arayış içinde, çözüm arayan, karizmatik bir kişilik. Sivil toplum örgütleriyle görüşmesini de anlamlı buluyoruz. 'Terörü bitirmekten çok sonlandırmak istiyoruz' açıklamasını önemsiyoruz. Sivil siyaset adı altında bir proje geliştirdik. Genelkurmay'ın açıklamalarıyla denk bir çaba içindeyiz."Kendileriyle birlikte hareket eden Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden Nasır Şimşek adlı kişi aracılığıyla devletin yetkili kurumlarına mesaj ilettiklerini belirten Öcalan, şöyle konuştu:"Arkadaşımızı denemek için Türkiye'ye gönderdik, gidip teslim oldu. İyi karşıladılar. Görüşlerimizi dinlediler, olumlu karşıladılar. Arkadaşımıza, 'Bu görüşleri paylaşıyoruz' demişler. Arkadaşımız kovuşturmaya uğramadan, yargılanmadan serbest bırakıldı. Bu girişimimiz PKK'nın silahsızlanma kapsamında 1999'da Türkiye'ye gönderdiği gruplardan daha etkili oldu. Bu girişimle dağa çıkışı engelleyebileceğimiz gibi dağdan iniş yolunu da açabiliriz."