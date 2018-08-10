Osman Müftüoğlu: Karpuzun beyaz kısmı Viagra'dan da etkili doğal bir cinsellik ilacıdır

Hürriyet yazarı Dr. Osman Müftüoğlu, karpuzun beyaz kısmının Viagra’dan da etkili doğal bir cinsellik ilacı olduğunu belirtti.

"Karpuz mükemmel bir yaz meyvesi" diyen Müftüoğlu, "Karpuzun beyaz kısmında yüksek miktarlarda sitrülin bulunur. Bu madde Viagra’dan da etkili doğal bir cinsellik ilacıdır. Sitrülin vücuda girdiğinde, biraz önce bahsettiğim karpuz çekirdeğinde bulunan ve cinsel gücü artırdığı bilinen arjinin maddesine dönüşür" dedi.

Müftüoğlu, "Arjinin damar duvarında daha fazla nitrik oksit üretilmesini sağlayarak cinsel gücü artırıcı ilaçlar gibi etki eder.

Erkekler karpuzun bu beyaz bölümlerinden en az reçeteli ilaçlar kadar faydalanabilecekken, maalesef biz onları ineklere, eşeklere yediriyoruz" ifadesini kullandı.



