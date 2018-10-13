Osman Müftüoğlu: Bu işi ticari amaçla şarlatanlık düzeyine taşımak zararlı

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu köşesinde, Sodyum bikarbonat yani kabartma tozu eklenmiş hap, sıvı, şurup ve damlaların 'alkali gücü artırır' diye övüldüğünü ve satıldığını belirterek, bu işin ticari amaçla kullanılıp şarlatanlık düzeyine taşındığını bunun hem ayıp hem de zararlı bir tutum olduğunu vurguladı.

"Kabartma tozuyla alkali güç olmaz"

Müftüoğlu, sağlıklı yaşam için alkali gücün artırılıp asit yükünün azaltılmasının doğru ve akılcı bir seçim olduğunu ancak, kabartma tozunun içindeki aşırı sodyum yükü nedeniyle ağır böbrek hasarına yol açabileceğini vurguladı. Yazar, hayvansal ürünler azaltılıp bitkisel ağırlıklı bir beslenme planına geçildiği takdirde bu yönteme gerek kalmadan sağlıklı olunabileceğini aktardı.

"Herkes her gün aspirin yutmalı mı"

Öte yandan, aspirinin birçok yan etkisi olduğunu, zorunlu haller dışında her gün tüketilmemesi gerektiğini kaydeden, Osman Müftüoğlu, Asetil salisilik asitin mideyi tahriş ettiğini, gastrit hatta mide kanaması bile yapabileceğine işaret etti. Yazar, kalp krizi veya inme riski olmayanların bu işi doktor tavsiyesi ile yapmaları gerektiğini önerdi.

Osman Müftüoğlu'nun "Kabartma tozuyla alkali güç olmaz" başlıklı yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz