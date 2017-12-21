Osman Kavala'ya mektup var: Neden Silivri'de olduğunu sen de, biz de çok iyi biliyoruz!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimine ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında 1 Kasım'da tutuklanan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala için 41 yazar, sanatçı ve aydın Silivri Cezaevi önünde bir araya geldi. Burada Osman Kavala'nın okuması için bir anı defterine notlar yazan 41 isim, daha sonra bir basın açıklaması yapmak istedi ancak jandarma, grubun cezaevi kampüsü sınırları içerisinde açıklama yapmasına izin vermedi. Öte yandan, defterin cezaevine sokulmasına izin de verilmedi.

Grubun cezaevi kampüsü dışında yaptığı açıklamada "Osman’dan ne ahlaksız ihbarlar, ne sahte deliller, ne de karanlık merkezlerde kurulan komplolarla suçlu yaratabilirsiniz. Tutuklu kaldığı her gün ülkemiz adına utanç, iktidar adına suç, yargı adına hukuk ihlalidir" ifadesi de yer aldı.

T24 yazarı Hasan Cemal, Osman Kavala'ya "Sonunda yine demokrasi, özgürlük kazanacak. Bu dünya despotlara kalmayacak! Seni hasretle bekliyoruz" notunu yazarken, eski CHP Milletvekili Binnaz Toprak da "Bu haksız tutukluluğun tek iyi tarafı, herhalde bu kadar dostun ve sevenin olduğunu bilmek. Son sözü ise tarih söyler" dedi. Prof. Hacer Ansal, "Seni 2. Dünya Savaşı’ndan da sorumlu tutmadılarsa yaşın tutmadığı içindir. Tez tarafından yine toplantılarda görüşmek dileği, sevgi ve dayanışma ile" derken, Bianet yazarı Kadir Akın, anı defterine "Niye Silivri’de olduğunu sen de, biz de çok iyi biliyoruz. Uzun uzun bunu yazmaya gerek yok" notunu düştü.

Osman Kavala'nın okuması için yazılan notlardan bir kısmı şöyle:

CHP’li Serdal Kuyucuoğlu: Umudumuzu kaybetmeden mücadeleye devam

Osman Bey,

Türkiye’de hukuksuzluklar mutlak sona erecek. Ülkemizde hukuk, adalet ve demokrasi arayışları yıllardır sürüyor. Bunun faturasını da çok miktarda insan ödüyor.

Belli dönemlerde bu kavga daha da şiddetli ve zamansız oluyor. Son yıllarda son derece şiddetli olan bu mücadeleden başarıyla çıkacağız.

Umudumuzu kaybetmeden mücadeleye devam.

Serdal Kuyucuoğlu

CHP Mersin Milletvekili

Nurcan Baysal: Hepimiz sizi bekliyoruz

Sevgili Osman Bey,

Geçen hafta yine yerde bırakılan cenazelerle uğraşıyordum. Kendimi çok çaresiz hissettim. Böyle çaresiz hissettiğim zamanlarda elime telefonu alır, sizi arardım hep. Siz bizim derdimizle dertlenir, muhakkak bana bir yol gösterirdiniz. Yokluğunuz hayatımızda o kadar büyük bir boşluk bıraktı ki…

Her birimizin hayatına öyle çok şey kattınız ki… Kalbimiz sizinle.

Amed sizi bekliyor.

Hepimiz sizi bekliyoruz.

Nurcan Baysal

Oya Baydar: O kadar farklı, renkli kişilerle kapına geldik ki...

Sevgili Osman,

Yokluğunu her yerde hissediyoruz.

Seninle ters düştüğümüz konuların çoğunda sen haklıydın. Ve işte bu yüzden içeridesin.

O kadar farklı, renkli kişilerle kapına geldik ki… Görsen için ısınırdı.

Sevgiler.

Oya Baydar

Cihangir İslam: Sabır ve mücadelenizde gayret diliyorum

Sevgili Osman Kavala Beyefendi,

Zulmün kol gezdiği bu ortamın en kısa zamanda sona ereceği ve sizi de özgür halinizle aramızda göreceğimiz günlerin özlemi ile;

Sabır ve mücadelenizde gayret diliyorum.

Selam, sevgi ve saygı ile…

Cihangir İslam

Hülya Karapınar: Direne direne

mücadeleye devam

Sayın Osman Kavala,

Bugün yaşananlar bir kâbus… Ama kâbuslardan güzel sabahlara uyanma zamanı yakın, çok yakın.

Size diretilen bu zulüm birçoklarına yaşatılan haksızlık / hukuksuzluk, eziyet elbet bitecek.

Bu ümidi hiç yitirmeden direne direne mücadeleye devam.

Sevgiler, saygılar.

Hülya Karapınar

Demokrasi İçin Birlik

Servet Demir: Dava insanlık davasıdır

Evrensel değerler çerçevesinde, tüm renklerin bir arada, özgürlük, barış ve demokrasi içinde Türkiye’deki yaşam için verdiğimiz mücadelenizi biliyoruz.

Bu duruşunuz, bugünkü iktidar tarafından cezalandırılmanıza neden oldu.

Sizinle dayanışma içinde olduğumuzu bilmenizi isteriz. Büyük halk ozanı Aşık Veysel’in dediği gibi DAVA İNSANLIK davasıdır. Mücadeleniz daim olsun.

Boz Atlı Hızır yardımcınız olsun.

Servet Demir

Binnaz Toprak: Son sözü tarih söyler

Sevgili Osman,

Bu haksız tutukluluğun tek iyi tarafı, herhalde bu kadar dostun ve sevenin olduğunu bilmek. Son sözü ise tarih söyler.

Pek çok sevgiler.

Binnaz Toprak

Nesrin Nas: Kalbimiz, aklımız seninle

Sevgili Osman,

Kalbimiz, aklımız seninle.

Sen hiç kimseyi yalnız bırakmadın. Biz de seni yalnız bırakmayacağız.

Nesrin Nas

Abdullah Demirbaş: Sur’un yakılışı bizi nasıl derinden üzdü ise…

Sevgili Osman,

Nasıl ki Sur’un yıkılışı bizi nasıl derinden üzdü ise senin alınman da bir o kadar bizi üzdü derinden. Nasıl ki Sur’u yeniden inşa etmenin umudu varsa senin de yeniden barışı, demokrasiyi yaratmanın umudu ile olacağına inanıyorum.

En kısa zamanda aramızda olman dileğiyle…

Abdullah Demirbaş

Nadire Mater: Sana sevgiler yolluyorum, alıyorsun değil mi

Sevgili Osman,

Depo’nun önünden geçerken sana sevgiler yolluyorum. Alıyorsun değil mi?

Kalktık, geldik, bizi almadılar.

Çık sen gel de görüşelim. Kucaklaşalım. Sevgiler çok.

Nadire Mater

Kadir Akın: Niye Silivri’de olduğunu sen de, biz de çok iyi biliyoruz

Sevgili Osman,

Niye Silivri’de olduğunu sen de, biz de çok iyi biliyoruz.

Uzun uzun bunu yazmaya gerek yok. Umudum kısa sürede özgürlüğüne kavuşman ve yine hemen her konuda “iyi insan” olarak aramızda bulunmandır.

Sevgiler

Kadir Akın

Hacer Ansal: 2. Dünya Savaşı’ndan sorumlu tutmadılarsa yaşın tutmadığı içindir

Sevgili Osman,

Seni 2. Dünya Savaşı’ndan da sorumlu tutmadılarsa yaşın tutmadığı içindir. Tez tarafından yine toplantılarda görüşmek dileği, sevgi ve dayanışma ile…

Hacer Ansal

Hüsnü Okçuoğlu: Türkiye bunları hak etmiyor

Sevgili Osman,

Seni az tanıyorum ve öz tanıyorum. Eğer sen bugün cezaevinde isen Türkiye belirsiz bir yere gidiyor demektir. Hümanizman, barışçı ruhun bunu hak etmiyor. İnan dışarıdakiler de içeridekilerden farksızlar. Seni özlüyoruz. Bir an önce çıkmanı istiyoruz. Türkiye bunları hak etmiyor.

Sevgilerimle

Hüsnü Okçuoğlu

Derya Tolgay: Cevabı rüzgârda mı?

Bekliyoruz, umutla : )

Cevabı rüzgârda mı?

Silivri

Derya Tolgay

Nazar Büyüm: Işığı söndürme sakın!

Bir “sis çanı” yaktın gecenin içinde.

Bizim için. Gene öylesin.

Hep öyle olacaksınız.

“Işığı söndürme sakın!”

Nazar Büyüm

Hasan Cemal: Bu dünya despotlara kalmaz!

Sevgili Osman kardeşim,

Bugün 20 Aralık 2017 Çarşamba.

Sabah vakti toplanıp Silivri’ye sana geldik.

Sen hiç merak etme!

Sonunda yine demokrasi, özgürlük kazanacak.

Bu dünya despotlara kalmayacak!

Seni hasretle bekliyoruz.

Hasan Cemal

Viki Ciprut: Bekliyoruz, umutla…

Sevgili Osman,

Bekliyoruz, umutla…

Şanar Yurdatapan: Duvarların sana vız geldiğine kuşkum yok

Osmancığım,

Duvarların sana vız geldiğine kuşkum yok, ama özledik, çok artık, dışarıda yapılacak çok iş var.

Haberin olmamıştır herhalde. Edinburg Üniversitesi’nden Nigel Osborne, 10 tanınmış kişinin senin için yazdığı dilekçeyi getirdi, bir de minik gümüş Kur’an. 1. Dünya Savaşı’nda Tigris’te yaralı bir Türk askerine su vermiş, yarasına bakmış olan dedesine hediye etmiş. Hapisten çıkınca sana verecek temelli olarak.

Öperim hasretle.

Şanar Yurdatapan

Nesim Ovadya İzrail: Sizi görmek, paylaşmak için geldik

Sevgili Osman,

Sizi görmek, paylaşmak için geldik. Olmadı. En kısa zamanda çıkacağınızı düşünüyor, umut ediyorum.

En iyi dileklerimle, yanınızdayım.

Nesim Ovadya İzrail

Gürhan Ertür: En yakın zamanda seni almaya geleceğimizi umut ediyoruz

Osmancığım,

En yakın zamanda buraya seni almaya geleceğimizi umut ediyoruz.

41 arkadaş bir aradayız senin anılarınla dopdoluyuz.

En kısa zamanda özgürlüğüne kavuşman dileğiyle.

Gürhan Ertür

Ferhat Tunç: Mazlum, mağdur herkesin yoldaşı Osman Kavala

Sevgili Dostum, uzun yıllardır hak ve adalet arayışının olduğu her alanda yolumuz kesişti. Hak ve özgürlükler mücadelesinde seni tanımış olmakla büyük bir onur duyduğumu bilmeni isterim. Türkiye’de kangren haline dönüşmüş sorunlarının çözümü için çabalarken hep gördük seni. Kürt coğrafyasında yaşanan zulme hiç kayıtsız kalmadın. Demokrasi, özgürlük ve barış isteyenlerin safında yer almanı kaldıramadılar. Herkesin dost ve yoldaş olarak bildiği ve sevdiği bir Osman Kavala olmana dayanamadılar. Hakkında ipe sapa gelmez iddialarda bulunup seni cezalandırmak isteyebilirler. Özgürlüğünü rehin alarak seni korkutamayacaklarından eminiz. Bu hukuksuzluğun bir an önce son bulacağını umuyorum. Mazlum, mağdur herkesin yoldaşı Osman Kavala olarak seni seviyoruz.

Yasemin Bektaş: O gün çok yakın

Sevgili Osman,

Bugünler geçtiğinde yine birlikte oturup, yine adalet ve eşitlik için birlikte yürümeye devam edeceğiz.

Yine sizin yapıcı, pozitif ve adaletli yaklaşımlarınızla tartışmalara devam edeceğiz.

Ve o gün çok yakın.

Sevgilerle…

Yasemin