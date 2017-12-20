"Osman Kavala'dan suçlu yaratamazsınız, tutuklu kaldığı her gün ülkemiz adına utanç, iktidar adına suç"

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimine ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında 1 Kasım'da tutuklanan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala için 33 yazar, sanatçı ve aydın Silivri Cezaevi önünde bir araya geldi. Ancak jandarma, grubun cezaevi kampüsü sınırları içerisinde açıklama yapmasına izin vermedi.

Bunun üzerine grup, cezaevi sınırları dışına çıktı. Grubun burada yaptığı açıklamada "Osman’dan ne ahlaksız ihbarlar, ne sahte deliller, ne de karanlık merkezlerde kurulan komplolarla suçlu yaratabilirsiniz. Tutuklu kaldığı her gün ülkemiz adına utanç, iktidar adına suç, yargı adına hukuk ihlalidir" ifadesi de yer aldı.

"Osman'dan 'suçlu' yaratamazsınız" başlıklı açıklamanın, CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu tarafından Kavala'ya iletildiği bildirildi. Kavala'yı ziyareti sonrası T24'e konuşan Kuyucuoğlu, şu bilgileri verdi:

"Morali, keyfi yerinde. Bunun cezalandırma için yapılan bir uygulama olduğunu biliyor. Bir telefonla aynı baz istasyonunu kullandığı için almışlar, yüzlerce örnekte olduğu gibi. Hepinize çok selamı var.

"Cumhuriyet'çiler fazladan yatıyorlar"

Diyalog Grubu'ndan Hasip Kaplan, bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Cumhuriyet İcra Vakfı Başkanı Akın Atalay, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve muhabir Ahmet Şık ile de görüştüğünü belirterek "Hepsinin morali iyi" dedi. Sabuncu'nun "Tüm hak savunucuları için buradayız" ifadesini kullandığını aktaran Kaplan, "Cumhuriyet'çiler ceza alsalar bile yattıkları süreye bakıldığında fazladan yatıyorlar" diye konuştu.

Aralarında T24 yazarları Hasan Cemal, Oya Baydar ve Nurcan Baysal ile Lale Mansur, Nadire Mater ve Tuğrul Eryılmaz'ın da bulunduğu grubun açıklaması şöyle:

"Osman Kavala’nın gözaltına alınması, tutuklanması, hakkında iddianame bile hazırlanmaksızın tutuklu kalması ülkede hüküm süren rejimin, iktidarın ve yargının durumunun özeti ve aynasıdır. Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından Kavala’yı tanıyanlar, çabalarını, faaliyetlerini, topluma katkılarını bilenler, sadece yakınları, arkadaşları değil desteğini almış binlerce insan onun terörle, şiddetle, darbe ile, komplolarla suçlanacak son kişi olduğunun tanıklarıdır. Osman Kavala’nın suçu; varını yoğunu halkların, kültürlerin, inançların yakınlaşması için, sivil toplumun güçlenmesi, çağdaş evrensel değerlere ulaşılması ve barış için harcamış olmasıdır. Hedef hâline getirilmesi ve tutuklanmasının nedeni de budur zaten. Osman’dan ne ahlaksız ihbarlar, ne sahte deliller, ne de karanlık merkezlerde kurulan komplolarla suçlu yaratabilirsiniz. Tutuklu kaldığı her gün ülkemiz adına utanç, iktidar adına suç, yargı adına hukuk ihlalidir.

"Vakit geçirmeksizin tahliyesini ve uğratıldığı haksız muamele için kendisinden ve toplumdan özür dilenmesini talep ediyoruz."

İmzacılar:

Ayşe Erzan, Ayşenur Aslan, Binnaz Toprak, Cihangir İslam, Çiğdem Mater, Derya Tolgay, Ferhat Tunç, Funda Oral, Füsun Ertuğ, Gençay Gürsoy, Gülseren Onanç, Gürhan Ertür, Hacer Ansal, Hasan Cemal, Hüsnü Okçuoğlu, Lale Mansur, Nadire Mater, Nesrin Nas, Nesteren Davutoğlu, Nurcan Baysal, Nurten Ertuğrul, Oya Baydar, Oya Berberoğlu, Ömer Madra, Serdal Kuyucuoğlu, Servet Demir, Şanar Yurdatapan, Tuğrul Eryılmaz, Viki Çiprut, Yasemin Bektaş, Zeynep Tanbay, Abdullah Demirbaş, Osman Baydemir, Nazar Büyüm, Hasip Kaplan, Mustafa Paçal, Turhan Önal, Nesim Ovadya İzrail, Hülya Karapınar, Kadir Akın.