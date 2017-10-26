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Osman Kavala’nın gözaltı süresi yedi gün uzatıldı

AP'de grubu bulunan partiler, Kavala’nın serbest bırakılması için çağrı yapmıştı

26 Ekim 2017 18:37

İstanbul’da 19 Ekim’de gözaltına alınan işadamı ve Anadolu Kültür Derneği Başkanı Osman Kavala’nın, gözaltı süresi 7 gün uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, meclis grubunda yaptığı konuşmada, işadamı Kavala için, “Türkiye’nin Soros’u dedikleri kişinin bağlantıları çıkıyor ortaya. Gereken hesabı soracağız” demişti.

Avrupa Parlamentosu’nda grubu bulunan partiler, Kavala’nın derhal serbest bırakılması için çağrı yapmıştı.

Osman Kavala’nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü 17-25 Aralık  soruşturmaları ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öne sürülmüştü.

Osman Kavala kimdir?

Sivil toplum çalışmalarıyla bilinen Kavala, 1957 Paris doğumlu. İstanbul Robert Lisesi’ni bitirdikten sonra Manchester Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olan Kavala, Türk-Polonya İş Konseyi, Türk-Yunan İş Konseyi, Center for Democracy in Southeast Europe (Güneydoğu Avrupa’da Demokrasi Merkezi) gibi çeşitli iş ve toplumsal kuruluşların Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. TESEV Yönetim Kurulu’nda da yer alan Kavala, Açık Toplum Enstitüsü’nde Danışma Kurulu üyesi ve Helsinki Yurttaşlar Derneği üyesi. 

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