Osman Kavala’nın avukatlarından Sabah’a suç duyurusu

Tutuklu iş insanı Osman Kavala'nın avukatları, Sabah'ta yayımlanan 'Osman Kavala Henri Barkey ile 93.5 saat görüştü’ haberini yalanladı.

17-25 Aralık ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala’nın avukatlarından geçtiğimiz günlerde iktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinde yayımlanan ‘Osman Kavala Henri Barkey ile 93.5 saat görüştü’ haberini yalanladı.

Yapılan haberi “Sistemli, tamamıyla gerçekdışı ve soruşturmanın gizliliğini ihlal eden nitelikte” olarak tanımlayan hukukçular, haber ve yayınların sorumluları olan kişi ve kurumlar hakkında gerekli yasal süreçleri başlattıklarını duyurdu.