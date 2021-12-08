Osman Kavala’yı ziyaret eden CHP'li Erkek, Erdoğan’ın sözlerini değerlendirdi: Hukuk devleti olmadığımızı ilan etti

Silivri Cezaevi’nde iş insanı Osman Kavala’yı ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Avrupa Birliğinin kararlarını tanımıyoruz” sözleri ile ilgili olarak, “Kavala da farkında. ‘Hakkımdaki iddianameler, çok kötü kurgular. Siyasi nedenlerle tutuluyorum’ dedi. Erdoğan, hukuk devleti olmadığımızı tüm dünyaya ilan etmiş oldu” ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, bugün Silivri Cezaevi’nde Osman Kavala’yı ziyaret etti. Ziyaretin ardından T24’ün sorularını yanıtlayan Erkek, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Biz Avrupa Birliği’nin Kavala’yla, Demirtaş’la, şununla bununla ilgili aldığı kararları tanımıyoruz” sözlerini cezaevinden çıkınca gördüğünü ifade etti. Erkek, şunları söyledi:

"Neyle suçlayacaklarını şaşırdılar"

“Kötü bir kurgu, Osman Kavala hakkındaki iddialar. Bir torbaya doldurdular. Gezi dediler, olmadı. 15 Temmuz dediler tutmadı, şimdi casusluk. Neyle suçlayacaklarını artık şaşırdılar. Suçsuz bir insan cezaevinde, dört yıldır ağır ve haksız tutuklama ile karşı karşıya. Avrupa Konseyi süreci bürokratik bir süreç, yavaş işleyen bir süreç. Burada önemli olan mahkemelerin bağımsız ve tarafsız olmaması. Erdoğan hukuk devleti olmadığımızı tüm dünyaya ilan etmiş, yazık.

"Amacınız evrensel değerlerden koparmak mı?"

AİHM kararlarını eleştirebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz ama tanımıyorum diyemezsiniz. Bir cumhurbaşkanının böyle bir yetkisi de, hakkı da, hukuku da yok. Türkiye Cumhuriyetinin imzaladığı uluslararası sözleşmeler var. Biz Avrupa Konseyi’nin kurucu üyesiyiz. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni imzalayan bir taraf ülkeyiz. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti devletinin itibarını zedeliyor. Amacınız ne? Türkiye’yi AİHM’den, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden Avrupa Konseyi’nden, evrensel değerlerden, hukuk devletinden koparmak mı?

"Kavala, “Çok kötü kurgular” dedi"

Erdoğan’ın bu hukuksuzluklarının faturasını vatandaş ödüyor. Bu çok açık şekilde şu anlama geliyor. Yargı, yürütmenin tahakkümü altındadır. Şahsım devletinde, bu sistemde hukuk devleti yoktur. Osman Kavala da farkında siyasi amaçlarla içeride tutulduğunun, kendisine karşı belli duygularla hareket edildiğinin. Kendisi de bunu ifade etti. ‘Hakkımdaki iddianameler, çok kötü kurgular. Siyasi nedenlerle tutuluyorum’ dedi. Şu anda sağlık durumu iye. Bol bol okuyor, yazıyor. Ocak ayında duruşmaları yakından takip edeceğiz.”