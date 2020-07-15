Osman Kavala'yı 'FETÖ' ile ilişkilendiren AA'ya yanıt: Yanlış ve maksatlı; yasal yollara başvuracağız

Anadolu Ajansı'nın "FETÖ'nün ünlü isimleri de hesap verdi" başlıklı haberine tepki gösteren Osman Kavala'nın avukatı Köksal Bayraktar "Anadolu Ajansı’nın, FETÖ/PDY terör örgütü nedeni ile yargılanan gruplar içinde müvekkilimizin adına yer vermesi son derece yanlış ve maksatlıdır. Yasal yollara başvuracağız" dedi.

Anadolu Ajansı 13 Temmuz tarihli "FETÖ'nün ünlü isimleri de hesap verdi" başlıklı haberde, Gezi davasında yargılanan ve 988 gündür tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'nın adına da yer verdi.

Haberde Kavala'yla ilgili şu ifadeler yer aldı:

"Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala hakkında da FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin ‘casusluk’ ve ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlarından soruşturma yürütülüyor. Kavala, soruşturma kapsamında ‘askeri veya siyasal casusluk’ suçundan tutuklu bulunuyor.”

AA’nın haberinin ardından Osman Kavala’nın avukatı Dr. Köksal Bayraktar yazılı bir açıklama yaptı.

Bayraktar’ın açıklamasında Kavala’nın hiçbir zaman hiçbir şekilde FETÖ ile ilişkisinin olmadığı vurgulandı.

Köksal Bayraktar açıklamasında şunları kaydetti:

“14 Temmuz 2020, Salı günü Anadolu Haber Ajansı, internet sitesinde gerçeğe ve müvekkilimiz Osman Kavala’nın kişilik hak ve özgürlüklerine tamamen aykırı bir yayın yapmıştır. Bu yayın bazı basın kuruluşları tarafından aktarılarak daha yoğun hale getirilmiştir. “FETÖ’nün Ünlü İsimleri de Hesap Verdi” başlıklı bu taraflı, kamuoyunu yanıltıcı internet yayınında müvekkilimiz Sn. Kavala’nın adı kendisiyle ve iktisadi faaliyetleriyle hiçbir ilişiği olmayan bazı iktisadi gruplarla birlikte anılmıştır.

Müvekkilimiz Osman Kavala’nın bugüne kadar hiçbir şekilde ve hiçbir zaman FETÖ/PDY ile ilişkisi olmamıştır. FETÖ/PDY faaliyetlerine katiyen katılmamıştır. Hukuk ve kanun dışı bu terör örgütü ile en küçük bir bağlantısı yoktur. Anadolu Ajansı’nın, FETÖ/PDY terör örgütü nedeni ile yargılanan gruplar içinde müvekkilimizin adına yer vermesi son derece yanlış ve maksatlıdır.

Ayrıca, Sn. Kavala hakkında Gezi Olayları nedeniyle, TCK 312. maddeye dayanılarak açılmış ceza davasında İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 18.02.2020 tarihinde beraat kararı verilmiştir. Buna rağmen hala anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan soruşturma yürütüldüğünü ileri sürmek bağımsız yargı organlarının tespit ettiği bir gerçeği inkar anlamını taşımaktadır.

Kamuoyuna açıklamak hukuk adına bir zorunluluktur ki, herkes hak ve hürriyetleri içerisinde masumiyet dokunulmazlığına sahiptir. Anadolu Ajansı’nın yayını masumiyet karinesini ihlal edici niteliktedir.

Bu maddi ve hukuki gerçeği kamuoyuna duyurma ihtiyacını hissederken, gerekli yasal yollara başvuracağımızı saygılarımızla ifade ederiz.”