Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden Utku Çakırözer'den çağrı: Yargı paketinden önce AİHM kararlarını uygulayın

T24 Haber Merkezi

Edirne Cezaevi’nde tutuklu siyasetçi Selahattin Demirtaş ile Silivri Cezaevi’nde tutuklu sivil toplum örgütü kurucusu Osman Kavala ve Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı Selçuk Kozağaçlı’yı ziyaret eden CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Yeni kanuna değil, mevcut anayasa ve kanunların özgürlükçü uygulanmasına ihtiyaç var. Önce AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulayın" çağrısı yaptı.

Edirne ve Silivri cezaevlerindeki siyasi tutukluları ziyaret eden CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, şu değerlendirmeleri yaptı: "Osman Kavala 1313 gündür Silivri Cezaevi’nde. Bir beraat, iki tahliye ve AİHM kararına rağmen hala içeride. AİHM ‘Tutukluluğu hak ihlalidir’ diyor. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi de bir an önce serbest bırakılması çağrısında bulunuyor ama siyasetin gölgesindeki yargı Kavala’ya zindanda kilit üstüne kilit vuruyor.



Selahattin Demirtaş Edirne Cezaevi’nde 1671 gündür tutuklu. AİHM hakkında iki önemli karar verdi. Hem ilgili daire, hem de Mahkeme Genel Kurulu tutuklanmasında hak ihlali olduğunu ve derhal serbest bırakılmasını istedi. Ama ısrarla içeride tutuluyor. Davalarında siyasi ifadeleri, açıklamaları dışında tek bir delil yok. Onu AİHM kararlarına rağmen zindanda tutmak da ayrı bir hukuksuzluktur.

Avukat Selçuk Kozağaçlı yaklaşık 5 yıldır tutuklu. Tahliye ediliyor aynı gün yakalama kararı çıkıyor. Gidip teslim olmasına rağmen ‘kaçma şüphesi var’ diye aylardır tutuklu. Tutukluluğunun tam beşinci yılında yargıç önüne çıkacak. Bu uzun tutukluluğa da AİHM ‘hak ihlali’ diyecek. Her AİHM kararı Türkiye’nin demokrasi karnesini zayıflatıyor."

"Her yeni paket için ayrı şey söyleniyor, her seferinde cezaevleri ifadeleri nedeniyle yargılanan tutuklularla doluyor"

İktidarın TBMM’ye yeni bir yargı paketi sunma hazırlıklarına dikkat çeken Çakırözer, "Her yeni paket için aynı şey söyleniyor: ‘Artık kimse düşüncesi, ifadesi, yazısı nedeniyle tutuklanmayacak!’ Ama her seferinde cezaevleri ifadeleri nedeniyle yargılanan yüzlerce siyasi tutukluyla doluyor. Yargıda yeni pakete değil, Anayasaya, yasalara tam uyuma ihtiyaç var.



Yeni anayasadan, yargı paketinden, İnsan Hakları Eylem Planı’ndan bahsedenler öncelikle tarafı olduğumuz AİHM kararlarına tam uyum sağlamalıdır. Kavala, Demirtaş ve tüm düşünce suçluları bir an önce özgürlüklerine kavuşmalıdır. Onların zindanda tutulduğu her gün yeni bir hak ihlalidir. AYM’nin basın ve ifade özgürlüğünü güvence altına alan kararlarına uyun.



Yasalara uymayan bir iktidar, AYM ve AİHM kararlarına uymayan bir yargı varken, hangi paket gelse hiçbir anlamı yok" ifadelerini kullandı.