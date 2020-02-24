Osman Kavala’nın avukatları: HTS kayıtlarında Henri Barkey ile görüşme yok

Gezi davasında beraat etmesinden bir gün sonra 15 Temmuz soruşturması kapsamıyla yeniden tutuklanan Osman Kavala’nın, tutuklanmasına gerekçe olarak gösterilen Henri Barkey görüşmesi HTS kayıtlarıyla çürütüldü. Kavala'nın 2010 ile 2017 arasında Barkey ile hiç telefon görüşmesi yapmadığı tespit edildi. Kavala’nın avukatı Tolga Aytüre, "Ortada iddia edildiği gibi Henri Barkey'ye 93 görüşme yok. Biz HTS kayıtlarını mahkemeye sunduk" dedi.

Bianet'ten Hikmet Adal'ın haberine göre, Kavala'nın 19 Şubat'ta Nöbetçi 8. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmasının gerekçesi olarak eski ABD Dışişleri Bakanlığı çalışanı ve Lehigh Üniversitesi uluslararası ilişkiler uzmanı Profesör Henri Barkey ile 15 Temmuz öncesi iletişim kurduğu ve cep telefonlarının aynı zaman diliminde aynı baz istasyonundan gelen sinyalleri yayınlaması gösterildi. 2017'de de gündeme getirilen 93 saatlik telefon görüşmesi iddiası Kavala'nın avukatlarınca yalanlandı.

Telefon görüşmelerine dair bir kanıt bulunamadı

İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği’nin talebi üzerine 1 Ocak 2010 ve 15 Temmuz 2017 tarihlerini kapsayan süreç için hazırlanan analiz raporuna göre Osman Kavala’nın üzerine kayıtlı iki telefon numarasının da Henri Barkey ile hiç iletişim kurmadığı tespit edildi.

Avukatların mahkemeye sunduğu 25 Ekim 2017 tarihli HTS analiz raporunda Osman Kavala'nın kullandığı telefon hattı için “Henri Barkey kullandığı değerlendirilen 555 … .. .. nolu numara ile herhangi bir iletişim kaydına rastlanmamıştır” denildi.

Raporda kullanılan diğer telefon numaralarıyla ilgili olarak ise “2017/… sayılı soruşturma dosyası kapsamında HTS incelemesi yapılan İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği’nin 2017/… nolu kararında belirtilen 532 … .. .. nolu numaranın karşı HTS dökümlerine göre 1 Ocak 2010 – 15 Temmuz 2017 tarihleri arasında ve İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği’nin 2017/… . nolu kararında belirtilen 554 … .. .. nolu numaranın karşı HTS dökümlerine göre 1 Ocak 2010 – 15 Temmuz 2017 tarihleri arasında Henri Barkey isimli şahsın kullandığı değerlendirilen 1202….. nolu numara ile herhangi bir iletişim kaydına rastlanmamıştır” ifadeleri kullanıldı.

Aytöre: Hukuk sınırları için yorum yapabilmek mümkün değil

Osman Kavala’nın avukatlarından Tolga Aytöre bianet'e yaptığı açıklamada HTS kayıtlarını tutuklamanın gerçekleştiği gün mahkemeye sunduklarını tutuklamanın buna rağmen yapıldığını söyledi.

Aytöre “Ortada görüşme yok. Biz HTS kayıtlarını mahkemeye sunduk. Ama aksini söyleyenler onlar. 93 saatlik bir görüşme varsa buyursunlar kanıtlasınlar. Tutuklanma kararlarının hiçbirinin hukuki olmadığını çok net söylüyorum. Bu dava artık hukuki bir dava olmadığı için hukuk sınırları dahilinde bir yorum yapabilmek mümkün değil” dedi.

Barkey, Kavala'yla görüşmediğini söylemişti

DW Türkçe'den Tunca Öğreten'e konuşan Henri Barkey, Kavala ile yakınlıklarının olmadığını, telefonla dahi görüşmediklerini söylemişti:

"Osman ile eşinin telefonu üzerinden 93 saat görüştüğümü iddia eden bir savcılık, ciddi bir savcılık değildir. Ben eşimle bile o kadar uzun telefonda konuşmadım. Kaldı ki Osman'nın eşini tanımıyorum bile ben. Hatta Osman Kavala ile bir kez bile telefonda görüşmedim. Osman'ı içeride tutmak için uyduruyorlar."

HTS Kayıt Raporu hakkında

Telefon üzerinden sağlanan iletişim trafiğine HTS kayıtları deniyor. HTS Kayıt Raporu, kişilerin telefonlarıyla gerçekleştirdikleri görüşmelerin arayan, aranan; arama zamanı, arama süresi, arama yeri ve sinyal alınan baz istasyonları gibi bilgileri kapsıyor. İngilizce haliyle Historical Traffic Search, Türkçe'ye Geçmiş Trafik Araması olarak çevrilebilir.