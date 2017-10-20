"Osman Kavala gözaltısı Türkiye'nin yönünün Batıya dönmesini savunan kesimlere gözdağıdır"

Cumhurbaşkanı Adayı Tuna Bekleviç, insan hakarı alanındaki çalışmalarıyla bilinen iş adamı Osman Kavala'nın gözaltına alınmasıyla muhalefete birlikte hareket edilmesi çağrısında bulundu. Bekleviç, "Muhalefet her gün başka bir alanda darbe alsa da tekrar ayağa kalkmalıdır. Birbirine omuz vermelidir. Kimsenin tek tek avlanmasına müsaade etmemelidir" dedi.

Bekleviç'in açıklaması şöyle:

Osman Kavala gözaltısı Türkiye'nin yönünün Batıya dönüp sanat, kültür, edebiyat ve müzik üretmesini savunan tüm kesimlere bir göz dağıdır. Tek adam zihniyeti uzantılarının yıllar içerisinde inşa etmiş olduğu Soros, Alman vakıfları, dış mihraklar gibi temelsiz paranoyaların dışavurumudur. Bu paranoyalarla yetiştirilmiş bir neslin iktidar hırsıdır. Bir türlü etkin olamadığı kültür ve sanat zenginliğimize karşı intikamıdır.

"Eğer başarabilirsek Türkiye'nin Batı ile zayıflayan son bağları kopartalım başaramazsak Türk entelektüel hayatına bir darba vurmuş oluruz" fırsatçılığıdır.



Bu popülist ama tutarsız mücadele muhalefetimizin de önemli bir sınavıdır. Tek adam zihniyetinin her gün başka bir muhalif mahalleden birisini avlama gayretini durduramazsak Türkiye'nin dönüşümüne mani olamayız. Muhalefet her gün başka bir alanda darbe alsa da tekrar ayağa kalkmalıdır. Birbirine omuz vermelidir. Kimsenin tek tek avlanmasına müsaade etmemelidir. Birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye'nin zenginliğini muhafaza etmelidir. Muhalifler detaylarda farklılaşsa da ortak paydalarda tek yürek olabilmelidir.



Hepimiz sorumluluk almalıyız. Başka Türkiye yok