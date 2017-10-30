"Osman Kavala Emine Erdoğan ile ilgili çirkin sloganı elleriyle sildi"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye'nin Soros'u" dediği Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın Japonya Konsolosluğu’nun duvarında Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’la ilgili "hiciv sınırlarını aşan çirkin bir sloganı" elleriyle sildiği öne sürüldü. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ın Boğaziçi Üniversitesi'nden bir profesörden aktardığı bilgilere göre Kavala sloganı görünce "Bu olmaz ama" deyip, merdiven ve bez yardımıyla yazılamayı silmiş.

Hakan'ın "AK Parti biraz da Atatürkçülük yapacakmış" başlığıyla (30 Ekim 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmaya ilişkin olarak konuştu. Erdoğan, "Diplomatik dokunulmazlığı var diye ABD, o telefona sahip çıkıyor. Böyle bir şey yok, kime neyi yutturuyorsunuz. Yine bir başka isim, sivil toplumun yüzü diyorlar. Türkiye'nin Soros'unun bağlantıları çıktı ortaya" dedi.

Osman Kavala ile ilgili bir tanıklık



Boğaziçi Üniversitesi’nden bir profesör arkadaşının, Osman Kavala ile ilgili bir tanıklığını aktarıyorum:

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“2013 Haziran’ının başıydı.

Gezi’de olan biteni yakından takip ediyor, hükümetin sert ve yanlış tepkisinden endişe ediyor, çözüm için nasıl faydamız olur diye düşünüyorduk.

Kimileri o dönem başbakan olan Tayyip Erdoğan’ın eşofmanlarını giyip Gezi Parkı’na gelmesinin, gençlerle konuşup temas etmesinin faydalı olacağına inanıyor, arabuluculuk etmeye çalışıyordu.

Osman Kavala ile Gümüşsuyu’ndan aşağıya inerken bir yandan konuşuyor, bir yandan da yazılarla donatılmış duvarlara bakıyorduk.

Tam o sırada Japonya Konsolosluğu’nun duvarında Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’la ilgili hiciv sınırlarını aşan çirkin bir slogan gördük.

Osman, ‘Bu olmaz ama’ dedi.

Konsolosluk güvenliğine ‘Bu sloganı silmek istiyoruz’ dedi.

Güvenlik oralı olmayınca Osman birkaç dakika içinde hem bir bez hem de bir merdiven buldu.

Birileri yardıma gelecek oldu ama en uzun oydu ve kendi çıkıp o çirkin sloganı kendi elleriyle sildi.

Osman Kavala ile ne zaman bir iş için konuşsak hep aynı izlenimi edindim: İyi ve faydalı bir şeyler yapmak için en ufak bir menfaat gözetmeden çalışan hakiki bir insan.

Ayıptır, günahtır, zulümdür.”

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NOT: Kendisini savunamayacak durumda olan bir insanla ilgili olmayacak senaryolar yazanlara inat... Ben de bu tür tanıklıklara yer vereceğim.