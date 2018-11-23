Osman Kavala dosyasının ilk sahibi firari savcı Muammer Akkaş

İş insanı Osman Kavala’nın 1 yılı aşkın süredir tutuklu bulunduğu, geçen hafta yapılan operasyonla gözaltına alınan 13 kişiden Yiğit Aksakoğlu’nun tutuklandığı soruşturmayı başlatan ismin, 17/25 Aralık sürecinden sonra meslekten ihraç edilen ve hakkında tutuklama kararı verilmeden önce yurt dışına kaçan eski Savcı Muammer Akkaş olduğu dosya numaralarıyla kesinleşti. Akkaş’ın 20 Haziran 2013’te, Gezi eylemleriyle ilgili Kavala ve oyuncu Mehmet Ali Alabora’nın da aralarında olduğu isimler hakkında soruşturma başlattığı, soruşturma kapsamında geriye dönük telefon dökümlerini istediği anlaşıldı. Akkaş’ın bu taleplerinin, dönemin İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürü olan, 'FETÖ' soruşturması kapsamında tutuklanan Nazmi Ardıç tarafından yerine getirildiği de ortaya çıktı. Soruşturma, bugüne kadar bu dosya üzerinden yürütüldü.

Kavala hakkındaki soruşturmayı başlatan firari eski savcı Akkaş’ın, Alabora, Alabora’nın eşi Ayşe Pınar Alabora, Handan Meltem Arıkan ve Melin Osasogie Edomwonyi’yi de soruşturmaya dahil ettiği öğrenildi. Akkaş’ın dosyası, savcılıkta, 2013/1120 esas numarasına kaydedildi. Akkaş, bu dosya üzerinden Kavala ve diğer isimlerin geçmişe dönük telefon dökümlerinin ve örgütsel ilişkilerinin incelenmesi talimatını verdi. Aynı isimlerin telefonlarının Haziran 2013’ten itibaren dinlemeye alındığı anlaşıldı. Bu süreçte dosya genişledi, Beşiktaş Çarşı Grubu’nda yer alan isimler dahil, çok sayıda kişi soruşturma kapsamına alındı.

Ardıç yürüttü

Akkaş’ın bu talimatlarını da 'FETÖ' soruşturması kapsamında 2015’te tutuklanan eski İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürü Nazmi Ardıç yerine getirdi.

2014’te esas numarası değişti

2014’te dinlemeler sona erdikten sonra dosya parçalara ayrıldı. Çarşı Grubu’nun dosyası, örgütsel suç kapsamından çıkartıldı ancak ana dosya hükümeti devirmeye teşebbüs suçlamasıyla açık kaldı.

Aynı dönemde özel yetkili mahkemelerin ve savcılıkların yapısı değişti. Bu nedenle 17/25 Aralık sürecinden sonra görevden alınan Akkaş’ın başlattığı dosya da yeni esas numarası aldı. Dosya, 2014/40852 esas numarasını aldı.

Aynı dosyadan işlem

Kavala ve geçen hafta gözaltına alınan 13 kişi hakkındaki soruşturmanın da bu dosya üzerinden yürüdüğü netleşti. İstanbul Başsavcılığı’nca İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda, gözaltı ve arama kararlarının 2014/40852 esas sayılı soruşturma dosyasıyla ilgili verildiği belirtildi.

Firari Savcı Akkaş, 25 Aralık 2013’te 42 iş insanı ile ilgili gözaltı kararı vermişti. Gözaltı listesinde ayrıca Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan da yer almıştı. Akkaş, gözaltı talimatları yerine getirilmeyince adliye önünde bildiri dağıtmıştı.