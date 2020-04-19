Osman Kavala'dan Karar yazarına mektup: Acılara, adaletsizliklere, her şeye rağmen, teşekkürler hayat

Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, Gezi davasında beraat etmesinin hemen ardından üç yıldır açık tutulan, daha önce tahliyesine karar verilen soruşturma dosyası üzerinden yeniden tutuklanan iş insanı Osman Kavala'nın kendisine gönderdiği mektubu bugünkü köşesine taşıdı. Kavala mektubunda, "Söylediğiniz gibi, acılara, adaletsizliklere, her şeye rağmen, teşekkürler hayat.

Teşekkürler Mercedes Sosa..." ifadesini kullandı.

Kavala mektubunda, “Sayın Ocaktan, Karar gazetesindeki köşenizde hukuk ve demokrasi meseleleriyle ilgili yazdıklarını ilgiyle okuyorum. Ne zamandır takdirlerimi iletmek için size yazmak istiyordum. Ancak bu mektubu kaleme almamın nedeni Gracias a la Vida yazınız oldu. Dün gece alt katta bulunan odamın penceresinden ilk defa dolunayı yakalama imkanım oldu, bu vesileyle belleğimde iz bırakmış dolunaylı geceleri düşündüm." ifadesini kullandı.

Kavala mektubunda şu düşünceleri kaydetti:

Bu sabah yazınızı okuyunca Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda dolunayın Mercedes Sosa’nın arkasında nasıl yükseldiği gözlerimin önüne geldi. Sosa’nın o gece Gracias a la Vida’nın içlerimize işlemesi için doğa üstü güçleriyle o manzarayı yaratmış olduğu inancına kapılmıştık! Söylediğiniz gibi, acılara, adaletsizliklere, her şeye rağmen, teşekkürler hayat. Teşekkürler Mercedes Sosa.. Bunları hatırlattığınız, düşündürttüğünüz için teşekkürler Ocaktan...”

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