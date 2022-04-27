Osman Kavala'dan ilk açıklama: Bir zaman birbirlerine ip atanlar ellerinde ip olsa beni asacaklardı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan 1639 gündür tutuklu olan Osman Kavala'nın "Elbette bekliyordum. Beni bu kadar içeride tuttuktan sonra beraat ettireceklerini beklemiyordum, ama bu kadarını da beklemiyordum. Bir zaman birbirlerine ip atanlar ellerinde ip olsa beni asacaklardı" dediğini aktardı.

Özel, CHP milletvekilleri Turan Aydoğan, Candan Yüceer, Gökan Zeybek ile birlikte; Gezi davası sonucunda haklarında mahkûmiyet kararı verilen Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Hakan Altınay’ı Silivri Cezaevi’nde ziyaret etti.

Özel, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, “Osman Kavala, ‘Beni bu kadar içeride tuttuktan sonra beraat ettireceklerini beklemiyordum. Ama bu kadarını da beklemiyordum. Bir zaman birbirlerine ip atan, ellerinde ip olsa, beni asacaklardı’ dedi. Ağırlaştırılmış müebbet cezası idam hükmünde. Bu delillerin hepsi, AİHM yargıçlarınca, tarafsızlıklarına hiç şüphe olmayan yargıçları tarafından incelendi, çürütüldü ve bu delillerle verilen tutukluluğa devam kararının hak ihlali olduğuna karar verildi. ‘Bu delillerle bana ağırlaştırılmış müebbet verdiler’ dedi. Karşı oyun kıymetli olduğunu ancak mahkeme kararı bütün Avrupa hukukunu reddetmek anlamına geldiğini hatırlattı. Kavala, ‘Verilen karar, Türkiye’nin AİHM nezdindeki savunmasını boşa düşüren bir karardır, kendi tezini boşa düşürecek bir karardır. Birileri vakit kazanıp Kavala’yı içeride tutalım diye tutuklamaya gerekçe uydururken, zaman kazandılar ama Türkiye’ye büyük itibar kaybettirdiler’ dedi" diye konuştu.

Özel ziyaret sonrası yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Karşı oyun son derece kıymetli olduğunu ancak bunun bütün Avrupa hukukunu reddetme, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin almış olduğu kararlara kafa tutma, onları hiçe sayma anlamına geleceğini hatırlattı ve dedi ki ‘Türkiye’nin tezi şuydu, ben tutukluluğum sürerken, AİHM kararlarını uygulamıyor değiliz, derhal salınsın demişsiniz, darbe suçlamasından beraat etti ve salındı zaten. Biz onu casusluk suçundan aldık ve tutuklu tutuyoruz, demişti. Verilen karar, casuslukla ilgili bir kanıt yok, iki yıldır tutukluluk boşuna ve verilen karar Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdindeki savunmasını boşa düşüren bir karardır ve Türkiye’yi sıkıntıya sokacak, kendi tezini boşa düşürecek bir karardır. Birileri vakit kazanıp Osman Kavala’yı içeride tutalım diye tutuklamaya gerekçe uydururken bu kararla birlikte zaman kazandılar, beni iki yıl içeride tuttular ama Türkiye’ye büyük itibar kaybettirmiş olacaklar. Sıkıntı buradadır’ dedi.

Can Atalay: Suçsuzluğumuza emin olduğumuz için moralimiz yüksek

Diğer yandan Can Atalay, yüksek morali ile Gezi’yi, Gezicileri selamlayıp, ‘suçsuzluğumuza emin olduğumuz için moralimiz yüksek’ söylemini tekrar etti ve dedi ki ‘Atanamamış bir milletvekili aday adayı bizi Silivri’ye gönderdi’ dedi. Hâkimin, Adalet ve Kalkınma Partisi aidiyetine vurgu yaptı. Biz de kendilerine bugün sabah belgelerini paylaştığımız hâkimin eşinin 3 ay boyunca tutuklu kaldığını ve beraat falan etmediğini, itirafçı olduğunu, ‘Ben FETÖ’cüyüm ve Samsun’daki bütün FETÖ’cüleri size tanımlayabilirim’ deyip, fotoğraflar üzerinden 138, toplamda 160 FETÖ’cüyü ihbar ettiğini, iş birliği yaptığını ve şartlı salıverildiğini biz de arkadaşlara söyledik. Bu bilgiler de onların şu ana kadar televizyonları ve gazeteleri olmadığı için yeni bilgilerdi onlar tarafından. Ama şaşırmamışlardı.

Mahkeme başkanının oyu bir, karşısında kuvvetli bir karşı oy iki… Birbirini götürüyor. Kararı kim vermiş oluyor? Kararı, AKP aday adayının verdiği karar sonuca yansıyor. Tayyip Erdoğan’a, 3 yıl önce ‘Reisim, beni vekil yapar mısın?’ diyen ve belki bir yıl sonra talebini tekrar edecek olan bu talebini, bir kişinin, Tayyip Erdoğan’ın birinci derecede suçtan zarar gördüğünü iddia eden, sanıklardan şikayetçi olan kişinin hakkında karar verecek. Tayyip Erdoğan, ‘bana darbe yaptılar’ diyor. Kararı vermek, aday adayına, partili bir; avukatlıktan, parti teşkilatından, adalet teşkilatına devşirilen bir hâkime kalıyor.

Tayfun Kahraman… Elbette yüksek morali, suçsuzluğa olan inancı… Kemal Kılıçdaroğlu’na özel bir selam yolladı. Vera ile ilgili Kemal Kılıçdaroğlu’nun sahiplenmesinin, kendi evladı üzerinden bütün bir yeni kuşağı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sahiplenmesi olarak gördüğünü ve çok önemsediğini ifade etti. Görüntülerin çekilmesine ve Vera’nın görüntülerinin bu kadar alenileşmesine önce tedirgin olduğunu ancak sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Vera üzerinden kurduğu söylemin, ‘Merak etme Vera, baban bize emanet ve babanı sana kavuşturacağız’ söyleminin kendisi ve kızı üzerinden hakkı yenen, haksız yere içerde tutulan ve evlat hasreti çeken herkese ve gençler için gelecek inşasına olan inanç açısından son derece kıymetli olduğunu ifade etti.

Altınay: Türkiye bunu kendine niye yapıyor?

Hakan Altınay’a üniversiteden mezun ettiği binlerce öğrencisinin selamını ve ortak bir metne imza koyma çabalarını ifade ettim. Öğrencilerine selamı var. Ama Hakan Altınay diyor ki, ‘Türkiye, bunu kendine niye yapıyor’ diyor. ‘Türkiye, çok zor dost edinebilen bir ülkeydi ve çok zor da olsa önemli dostlar edinmiştik. Şimdi bu dostların pek çoğunu Kavala içeride tutulurken ve bu kararla kaybettik. Nobel Barış Ödülü sahibi Martti Ahtisaari’nin, Türkiye’nin AB üyeliği için yapmış olduğu büyük mücadeleyi nasıl unuturuz, böyle bir dostu niye kaybederiz. John Fransua Bayer’in Fransız dekan, insan hakları savunucusu, Öcalan meselesinde Türkiye’nin tezlerini dünyaya anlatmaya çalışmıştı. En meşru dertlerimizi anlatamayan bir ülkeye dönüştük. Derdimizi Norveç Başbakanı, darbe gecesi gece 23.30’da hukuk dışı bu darbe, Türkiye’ye karşıdır, Türkiye’nin yanındayız açıklamasını yapmıştı. O şimdi Türkiye’den gelen telefonlara çıkmıyor. Kavala’nın uzun tutukluluğu ve Kavala’nın darbeci olduğu iddiası karşısında’ diyor ve ‘bu zor edinilen dostları, bu kadar kolay niye kaybettik’ diye söylüyor.

"Abdullah Gül’ün Gezi konusunda net tutum almasından memnuniyet duyuyorlar"

Hepsinin özel olarak memnuniyet duyduğu iki şey var. Birincisi, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Gezi konusunda net tutum almasından ve çok doğru bir açıklama yapmasından memnuniyet duyuyorlar.

TIKLAYIN | Abdullah Gül T24'e konuştu: Yargılama süreci utanç verici, Türkiye’ye büyük kötülük, içeride çekecekleri eziyet çok acı

10. Cumhurbaşkanı Sezer: Gözyaşlarımı katledilen hukuk sistemi için akıtıyorum

10’uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, dün beni aradı, mesajını bugün televizyonda paylaşmıştım. Bugün kendilerine ilettim. Ahmet Necdet Sezer diyor ki, ‘Tutulan; evlatlarından, çocuklarından ayrılan beraat ettikleri bir davadan, delil durumu değişmeden kararı etkileyecek yeniden yargılama gibi bir durum ortaya çıkmadan, bir daha bir daha yargılanıp cezalandırılmalarından üzüntü duyuyorum. Aileleri için üzülüyorum. Onlar için gözyaşı dökebilirim ama gözyaşlarımı katledilen hukuk sistemi için akıtıyorum.’ Ahmet Necdet Sezer, ‘Türkiye’de hukuk bu kadar ayaklar altına alındıysa, Türkiye’nin bu duruma düşmesine üzülüyorum’ diyor.

İçeride vardığımız bir mutabakatı, bütün Türkiye’ye söyleyelim. Diyorlar ki ‘Cumhurbaşkanı çok önemlidir.’ Cumhurun başıdır. Devletin başıdır. Cumhurbaşkanının kanaati çok önemlidir diyorlar ya 12’nci Cumhurbaşkanı böyle düşünüyor, Gezi’nin aleyhinde düşünüyor. 11’inci Cumhurbaşkanı, 10’uncu Cumhurbaşkanı yanımızda, ondan öncekiler hayatta değil; bundan sonraki Cumhurbaşkanı da yanımızda. Gezicilerin, Gezi’ye sahip çıkanların ağaçları, parkları, demokrasiyi Türkiye’nin aydınlık bir geleceğini savunanların, herkesin inanç özgürlüğünü savunanların, yaşam biçimlerine mücadeleye karşı can vermeyi göze alanların, Gezi’deki şehitlerimizin hatırası yüreğimizde. Ve yarınlar için 13’üncü Cumhurbaşkanı da bizimle birlikte. Çünkü Gezi’yi, Z kuşağını anlamayan, çevre duyarlılığı olmayan, doğa katliamlarına direnmeyen, kent suçlarına itiraz etmeyen birini bu ülkenin insanları 13’üncü Cumhurbaşkanı seçmeyecekler. Yaşayan üç Cumhurbaşkanı’ndan birisi ve gelecekte görev bekleyeni Gezi’nin arkasında. Gerisini siz düşünün Recep Tayyip Erdoğan.” (ANKA)

TIKLAYIN | Gezi davasında karar: Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet; 7 kişiye 18 yıl hapis ve tutuklama!