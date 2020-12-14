Osman Kavala: AYM ve yerel mahkemeden hukuk normlarına uygun karar bekliyorum

Anayasa Mahkemesi (AYM) 1140 gündür Silivri Cezaevi’nde tutuklu, sivil toplum örgütü kurucusu ve iş insanı Osman Kavala’nın haksız biçimde gözaltına alınarak tutuklanmasına ilişkin yaptığı ikinci bireysel başvuruyu yarın görüşecek. Kavala, AYM’nin yarın gerçekleştireceği toplantı ve hakkında açılan ikinci davanın 18 Aralık’ta yapılacak ilk duruşması öncesi “AYM ve yerel mahkemeden hukuk normlarına uygun karar bekliyorum” dedi. Kavala’yı Silivri Cezaevi’nde ziyaret eden CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise, “Türkiye bir hukuk devleti olacaksa, gerçek anlamda reform olacaksa Osman Kavala haksız, hukuksuz cezaevinde tutulmamalı” diye konuştu.

Anayasa Mahkemesi, sivil toplum örgütü kurucusu ve iş insanı Osman Kavala’nın “Tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle ‘kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı’nın ihlal edildiği” iddiasıyla yaptığı ikinci bireysel başvuruyu yarın görüşecek. Kavala, hakkında açılan ikinci davadan 18 Aralık’ta da hakim karşısına çıkacak.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, AYM ve yerel mahkemeden çıkacak kararlar öncesinde 1140 gündür Silivri Cezaevi’nde tutuklu sivil toplum örgütü kurucusu ve iş insanı Osman Kavala’yı ziyaret etti. Kavala, AYM ve yerel mahkeme kararlarına ilişkin, “Anayasa Mahkemesi ve yerel mahkemenin hukuk normlarına uygun kararlar vereceğini ümit ediyorum. Benimle ilgili alınacak hukuk normlarına uygun kararların yargı için olumlu örnek olmasını diliyorum” dedi.

"Özgürlükler için büyük bir tehlike"

AİHM’nin tutukluluğuna ilişkin hak ihlali kararı verdiği Kavala, hakkında öne sürülen iddialar ve açılan davalarda bir beraat, iki tahliye kararına rağmen 1140 gündür Silivri Cezaevi’nde. Kavala içinde bulunduğu duruma ilişkin, “Paralel bir cezalandırma yöntemi haline gelen uzun ve gerekçesiz tutuklamaların, özgürlükler için büyük bir tehlike olduğunu düşünüyorum” dedi.

"Gerçek reform özgürlüklerle olur”

Kavala’yı ziyareti sonrasında açıklamalarda bulunan CHP’li Utku Çakırözer ise, iktidarın reform söylemlerine dikkati çekerek, “Osman Kavala, bir beraat, iki tahliye, bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen 1140 gündür haksız, hukuksuz cezaevinde. İktidarda olanlar hukukta, yargıda reformdan bahsetmekte. Eğer ülkede gerçek anlamda bir reform yapılacaksa Osman Kavala ve düşüncesi, ifadesi nedeniyle haksız, hukuksuz cezaevlerinde tutulan gazeteciler, siyasiler, hak savunucuları özgürlüğüne kavuşmalıdır” diye konuştu.