-OSMAN KAÇMAZ MHP'DEN ADAY ANKARA (A.A) - 10.03.2011 - Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi ve Sincan Adalet Komisyonu Başkanı Başkanlığı görevlerinden 12 Haziran'da yapılacak seçimde milletvekili aday adayı olmak için istifa eden Osman Kaçmaz, "Siyaset arenasında mücadele etmek dışında bir seçim kalmadığından, uygun görüldüğü takdirde MHP'den milletvekili seçimlerine katılarak mücadeleye devam etme kararı almış bulunuyorum" dedi. Kaçmaz AA'ya yaptığı açıklamada, tüm yaşananlardan sonra tarafsız ve bağımsız bir yargıç olarak görev yapma imkanının kalmadığını ifade ederek, Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı ve Sincan Adalet Komisyonu Başkanlığı görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Kaçmaz "Tam bağımsız bir yargı ve hukuk devleti için bu aşamadan sonra siyaset arenasında mücadele etmek dışında bir seçim kalmadığından genel başkan ve teşkilat uygun gördüğü takdirde, Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekili seçimlerine katılarak, mücadeleye devam etme kararı almış bulunuyorum" dedi.