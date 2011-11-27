-Osman Hamdi Bey'in tablosu satılamadı İSTANBUL (A.A) - 27.11.2011 - Antik A.Ş'nin düzenlediği ''Özel Hat Koleksiyonu, Değerli Tablolar ve Antikalar'' müzayedesinde 9 milyon dolar başlangıç bedeliyle satışa sunulan Osman Hamdi Bey'in ''Huzur'' adlı tablosu, 9 milyon 250 bin dolardan fazla teklif almayınca artırmadan çekildi. Swissotel'de 270. müzayedesini gerçekleştiren Antik A.Ş, önemli sanatçılara ait 200 eseri satışa sundu. Müzayedede, eski Dışişleri Bakanlarından, gazeteci- yazar İsmail Cem'in aile koleksiyonunda yer alan Osman Hamdi Bey'in ''Huzur'' adlı tablosu, 9 milyon dolar başlangıç bedeliyle satışa çıkarıldı. Eser, 9 milyon 250 bin dolardan fazla teklif almayınca, müzayedeyi yöneten Turgay Artam tarafından eserin satılmayacağı açıklandı. Osman Hamdi Bey, ''Huzur'' adlı tablosunda, iki feraceli kadın Eskihisar Kalesi'ne doğru gün batımını izlerken görülüyor. 1904 tarihli eser, 110-70 santimetre ebatları ile sanatçının bilinen en büyük ebatlı eserlerinin arasında yer alıyor. 10 milyon dolara sigortalanan tablo ilk kez, 1957 yılında Resim Heykel Müzesi'nde düzenlenen Osman Hamdi Bey sergisinde görülmüştü. Yine müzayedede, Türkiye'de ilk kez resim sergisi düzenleyerek çığır açan Şeker Ahmet Paşa'nın 1906 tarihli eseri ''Sonbahar'da Orman'', 2,5 milyon TL'ye satıldı. Müzayedede ilk kez görücüye çıkan Hoca Ali Rıza'nın 1900 tarihli ''Göl Evi'' adlı peyzaj çalışması da, 825 bin TL'ye alıcı buldu. Seçme eserlerden oluşan hat koleksiyonunun da satışa sunulduğu müzayedede, Hafız Osman, Mahmud Celaleddin, Kazasker Mustafa İzzet, Mehmed Aziz Rıfai, Hasan Rıza, Kamil Akdik, Hafız Vahdeti, Yahya Hilmi, Sami Efendi, Hamid Aytaç gibi Türk Hat sanatına yön vermiş değerli hattatların Hilye-i şerife, levha ve murakkaları da yer aldı. Müzayedede, İbrahim Çallı, Şevket Dağ, Ahmet Ziya Akbulut, Diyarbakır'lı Tahsin, Nazmi Ziya, Namık İsmail, Hale Asaf, Turgut Zaim, Ali Çelebi, Naci Kalmukoğlu gibi önemli sanatçıların eserlerinin yanı sıra, tuğralı gümüşler, tombaklar, değerli Osmanlı mobilyaları sanatseverlerin beğenisine sunuldu.