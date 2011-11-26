Osman Hamdi Bey'in 'Huzur'u satışa çıkıyor

T24 - Antik AŞ’nin 30. yılında düzenlenecek müzayede 9 milyon dolar açılış fiyatıyla 100 yıl sonra ilk kez satışa sunulacak Osman Hamdi’nin “Huzur”unun yanı sıra, Şeker Ahmet Paşa’nın “Sonbahar’da Orman” isimli eseri de 2.5 milyon lira ile yer alacak.



Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, 30. yılını kutlayan Antik AŞ’nin 270. müzayedesi yarın saat 14.00’de İstanbul Swissotel’de gerçekleştirilecek.



1906 tarihli Şeker Ahmet Paşa’nın “Sonbahar’da Orman” isimli eserinin 2.5 milyon lira ile satışa sunulacağı müzayedede Hoca Ali Rıza’nın ilk kez görücüye çıkacak “Göl Evi” konulu peyzaj çalışmasının açılış fiyatı ise 800 bin lira. Süleyman Seyyid’in natürmort çalışması ile Fausto Zonaro, Fabius Brest ve Felix Ziem gibi dünyaca ünlü oryantalistlerin “İstanbul” konulu eserleri de açık artırmaya çıkacak eserler arasında.



2007’de yaşamını yitiren siyasetçi ve gazeteci İsmail Cem’in koleksiyonunda yer alan ve Osman Hamdi Bey’in en son 1957 yılında Resim Heykel Müzesi’ndeki sergide görücüye çıkan “Huzur” isimli tablosu da müzayedenin dikkat çeken eserlerinden. 100 yıl sonra ilk kez satışa sunulacak 1904 tarihli tablo sanatçının özel hayatındaki huzuru yansıttığı bir başyapıt olması nedeni ile diğer tüm tablolarından ayrı tutuluyor. 10 milyon dolara sigortalanan eserin açılış fiyatı ise 9 milyon dolar.



İbrahim Çallı, Şevket Dağ, Ahmet Ziya Akbulut, Diyarbakırlı Tahsin, Nazmi Ziya, Namık İsmail, Hale Asaf, Turgut Zaim, Ali Çelebi, Naci Kalmukoğlu gibi önemli sanatçıların eserlerinin de satışa sunulacağı müzayedede seçme eserlerden oluşan hat koleksiyonu, nadir tuğralı gümüşler, tombaklar, değerli Osmanlı mobilyaları da yer alacak.





