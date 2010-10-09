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Yaşam

''OSMAN HAMDİ BEY'' WEB SİTESİ HİZMETE GİRDİ İSTANBUL (A.A)

09 Ekim 2010 14:45

-''OSMAN HAMDİ BEY'' WEB SİTESİ HİZMETE GİRDİ İSTANBUL (A.A) - 09.10.2010 - Figürlü resmin ilk temsilcisi, müzeci, arkeolog ve Sanayi-i Nefise Mektebi'nin kurucusu, 21. yüzyılın son döneminde, sanat ve kültür alanında yenileşme ve batılılaşma akımının öncüsü olan ''Osman Hamdi Bey'' adına oluşturulan web sitesi hizmete girdi.  ''www.osmanhamdibey.gov.tr'' adresinden ulaşılabilen resmi web sitesi, UNESCO'nun 22 Eylül 2009'da gerçekleştirilen 35. Genel Konferansı'nda, 2010 yılı anma ve kutlamalar listesine alındı. Site, ''Osman Hamdi Bey'in ölümünün 100. yıl dönümü'' dolayısıyla alınan karar gereğince, Başbakanlık Tanıtma Fonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, UNESCO, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Pera Müzesi'nin katkılarıyla oluşturuldu.  Osman Hamdi Bey'in, Türk kültür ve sanat tarihindeki yerini ve çok yönlü kimliğini ortaya koyan, kültürel ve sanatsal mirasa yaptığı etkileri vurgulayan sitede, Osman Hamdi Bey'in biyografisi, adına yapılan araştırmalar, eserleri yer alıyor.  -ETKİNLİKLER- Sitede, Osman Hamdi Bey anısına gerçekleştirilecek etkinliklere de yer verildi. Buna göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü 8 Kasımda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinin Fındıklı Kampüsü Oditoryu'munda ''Osman Hamdi Bey (1842-1910) Ölümünün 100. Yılında Anma Sempozyumu'' düzenleyecek.  Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün katkılarıyla, Türk resim sanatının usta sanatçısı Osman Hamdi Bey'in reprodüksiyonları, Türkiye'nin 7 bölgesinde 28 ilde bu aydan itibaren açılacak sergilerde sanatseverler tarafından ücretsiz gezilebilecek. Reprodüksiyon sergilerinde Osman Hamdi Bey'in eserlerinin yer aldığı üç müzede sergilenen tablolar görülebilecek. Bu sergi, aralarında Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nde bulunan ''Silah Taciri'' ile Pera Müzesi'nde bulunan ''Kaplumbağa Terbiyecisi'' gibi ünlü tablolar ile İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin zengin koleksiyonundan örneklerden oluşan 23 adet tablodan oluşacak. Sergi, Osman Hamdi Bey'e ait eserlerin önemli bir bölümünü bir araya getirmesi ve aynı anda farklı bölgelerde sergilenmesi açısından bir ilki oluşturacak.

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