-OSMAN HAMDİ BEY, ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE ANILDI DİYARBAKIR (A.A) - 18.10.2010 - Ressam ve arkeolog Osman Hamdi Bey, ölümünün 100. yıl dönümünde Diyarbakır'da açılan ''Osman Hamdi Bey Reprodüksiyon Sergisi'' ile anıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Tevfik Arıtürk, Dağkapı Burcu'ndaki Güzel Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen serginin açılışında yaptığı konuşmada, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen Osman Hamdi Bey Reprodüksiyon Sergisi'nde aralarında Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nde bulunan ''Silah Taciri'' ile Pera Müzesi'nde bulunan ''Kaplumbağa Terbiyecisi'' gibi eserlerin de yer aldığı 23 eserin kopyasını, Diyarbakırlılarla buluşturduklarını söyledi. 1842 yılında İstanbul'da doğan Osman Hamdi Bey'in, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi ve İstanbul Arkeoloji Müzesinin kurucusu, arkeolog ve ressam olduğunu ifade eden Arıtürk, Osman Hamdi Bey'in ressam yönünü ortaya koyan bu sergilerde halkın onu daha yakından tanımasının amaçlandığını belirtti. Arıtürk, UNESCO'nun 22 Eylül 2009 tarihinde gerçekleştirilen 35. Genel Konferansı'nda Osman Hamdi Bey'in 2010 yılı anma ve kutlamalar listesine alındığını hatırlatarak, bu kapsamda düzenlenen ve müzelerde yer alan en güzel 23 eserinden oluşan sergiyi tüm Diyarbakırlıların gezmesini istediklerini kaydetti. Arıtürk ve Anadolu Ajansı Diyarbakır Bölge Müdürü Eyüp Kaçar tarafından kurdele kesilerek açılan sergi, davetlilerce gezildi. Osman Hamdi Bey'in Kaplumbağa Terbiyecisi, Silah Taciri, Şehzade Camisi Türbesi'nin de aralarında bulunduğu 23 eserinin kopyasından oluşan sergi, 22 Ekime kadar sanatseverlere açık olacak.