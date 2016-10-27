Osman Gökçek, Ankara Ticaret Odası başkanlığına mı hazırlanıyor?

Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) sadece 9 yönetim kurulu üyesinin değil 5 yedek yönetim kurulu üyesinin de istifa ettiği öğrenildi. Türkiye'nin en büyük ve en güçlü odalarından olan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da üyesi olduğu Ankara Ticaret Odası'nda istifa depreminin nasıl sonuçlanacağı merak ediliyor. Ankara kulislerinde Başkan Salih Bezci'nin de istifa edebileceği, Bezci'nin istifası halinde ise başkanlık koltuğu için en güçlü adayın Osman Gökçek olduğu konuşuluyor. Osman Gökçek de ''ATO Başkanlığı'na aday mısınız?'' sorusuna "Meclis toplantısından önce bir şey söylemem doğru olmaz. Toplantı çıkışında kamuoyuna bir açıklama yapacağım" yanıtını verdi

Hürriyet gazetesinden Aysel Alp'in kulis haberi şöyle:

Ankara kulislerinde konuşulan senaryoya göre Başkan Salih Bezci kendi istifa etmediği sürece o koltuktan indirilemiyor. Ancak Bezci'nin baskıya daha fazla dayanamayarak bugün saat 14.00'te yapılacak Meclis toplantısında istifasını vermesi bekleniyor.

En güçlü aday Osman Gökçek

Bezci'den boşalacak başkanlık koltuğu için en güçlü aday ise Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'in oğlu, Beyaz TV Genel Müdürü Osman Gökçek.

Gökçek'in başkanlığa giden yolu, Ekim ayının başında ATO Medya Meslek Komitesi'nden 4 asil 5 yedek üyenin istifa etmesiyle başladı. Sözkonusu istifaların ardından 19 Ekim'de boşalan komite üyelik seçimlerinde Osman Gökçek aday olarak Meslek Komitesine, buradan da ATO Meclis üyeliğine girmiş oldu.

Osman Gökçek'in ATO Başkanlığına aday olabilmesi için ATO Meclis Üyesi olma şartı bulunuyordu ki bu hamleyle gerekli şart yerine getirilmiş oldu.

Yedekler niye istifa etti?

Organ seçimleri yönetmeliğine göre ATO'da yönetimin istifa etmesi ya da başka nedenle ayrılması durumunda 10 yedek yönetim kurulu üyesi, kalan süreyi tamamlamak üzere otomatik olarak yönetimi devralıyor. Ancak ATO'nun yönetim kurulu üyesi Ayhan Atalay'ın yurtdışına kaçması sonrasında, yedek üyelerden biri asil üye olmuştu. 1 yedek üye istifa etmiş, bir diğerinin ise üyeliği düşmüştü. Dolayısıyla yönetim kurulu yedek üye sayısı 7'ye inmişti ki; dün bunlardan 5 tanesi asil üyelerle birlikte istifasını verdi.

Yönetmeliğe göre yönetim kurulunda karar yeter sayısının yani başkanla birlikte 11 üyeden 6'sının bulunması yeterli oluyor ve yedek üyeler bunu sağladığı takdirde olağanüstü seçim yapılması gerekmiyor. Ancak yedek üyelerin de istifa etmesi nedeniyle ATO Meclis'inin hem yönetim kurulu asil hem de yedek üyeleri seçmesi gerekecek.

1 ay sonra başkan mı?

İşte bugün yapılacak toplantıda ATO BAşkanı Salih Bezci'nin de istifa etmesi sonrasında yönetmelik gereği ATO Meclisi'nin 1 ay içinde yeni başkan ve yönetim kurulunu seçmesi gerekecek. Bu süreçte en güçlü adayın Osman Gökçek olduğu konuşulurken, "Bugünkü Meclis toplantısı Osman Gökçek'in katılacağı ilk toplantıydı. Bu toplantıya 8 asil ve 5 yedek üyenin istifasıyla Gökçek, büyük bir güç gösterisi yapmış oldu" yorumu yapılıyor.

Sinan Aygün destekliyor mu?

Kulislerde, Osman Gökçek'i destekleyen isimlerden birinin de ATO eski Başkanı ve CHPeski Milletvekili Sinan Aygün olduğu ifade ediliyor. Aygün, Salih Bezci ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte Ankara'nın en ünlü alışveriş merkezlerinden biri olan Panora AVM'nin ortakları arasında yer alıyor.

Hisarcıklıoğlu'nun zor seçimi

Hisarcıklıoğlu'nun da bugün yapılacak ATO Meclisi toplantısına katılması beklenirken, seçim sürecinde ortağı Salih Bezci'ye karşı yönetime gelmesi muhtemel Osman Gökçek'i destekleyip desteklemeyeceği de Ankara kulislerinde yanıtı merak edilen soruların başında geliyor.

Osman Gökçek: Meclis çıkışında açıklayacağım

''ATO Başkanlığı'na aday mısınız?'' sorusuna Osman Gökçek, "Meclis toplantısından önce bir şey söylemem doğru olmaz. Toplantı çıkışında kamuoyuna bir açıklama yapacağım" yanıtını verdi.