Osman Durmuş: Milletvekili olmamı Obama istemiyor!

T24 - MHP Kırıkkale Milletvekili adayı Osman Durmuş, "Obama'dan emir geldi diye milletvekili olmam istenmiyor" dedi.





Ülkü Ocakları Kırıkkale şubesi tarafından düzenlenen müzikli "Birlik, beraberlik" gecesinde katılan MHP Kırıkkale Milletvekili adayı Osman Durmuş, "Obama'dan emir geldi diye benim milletvekili olmam istenmiyor. dedi.

Kırıkkale'nin Cumhuriyet meydanında düzenlenen müzikli geceye MHP Kırıkkale milletvekili adayları Osman Durmuş, İdris Karakuş, Veli Uca, MHP il Başkanı Seyit Ahmet Göcer, Ülkü Ocakları Genel Başkan yardımcısı Olcal Kılavuz ve kalabalık bir ülkü ocakları üyeleri ve halk katıldı.

Gecede MHP Kırıkkale Milletvekili adayı Osman Durmuş "Anketler yapıyorlar. Osman Durmuş, niye seçiliyor diye bir anket olur mu, sıradan bir vatandaş sizin içinizden biri emir vermiş bunu seçtir miyeceksiniz diye, kiminle benim için Polis Akademisi'nde toplantı yapıyorlar. Obama direktif vermiş, demiş ki, bir açılım yapalım kardeşim Türk, Kürt, Laz, Çerkez açılımına gerek yok bu açılım neyin nesi Şimdi soruyorum? Osman seçilse ne, seçilmese ne? yetmez MHP meclise girmeyecek. PKK militanları top yekun girecek. Kimin projesi Obama'nın, kimin projesi AKP'nin, kimin projesi Recep Tayyip Erdoğan'ın şimdi soruyorum. Fitne, fesat bu kadar yaygınken PKK açılımı sona erecektir. MHP meclise girerse özellikle Türkiye'ye bir Başbakan yetmez diyen adamların hevesi kursağında kalacaktır. MHP meclise girerse hesapları yanlış çıkacak." dedi.

Durmuş, sözlerine şöyle devam etti: "Sovyet emperyalizmine karşı 5 bin şehit verdik. Gerekirse daha çok şehit veririz. Biz Mısır olmayacağız, biz Libya olmayacağız, biz Irak olmayacağız, biz İran olmayacağız, biz Afganistan olmayacağız, biz Pakistan olmayacağız,. Hür ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti olacağız. Ne mutlu Türküm diyene, Allah yar ve yardımcımız olsun. Ama gün eğlence günü gün coşku günü, Türklüğün coşacağı bir gün bugün."

Bu arada gecede MHP ikinci sıra milletvekili adayı İdris Şahin, Ülkü ocakları Genel Başkan yardımcısı Olcay Kılavuz, ülkü ocakları Kırıkkale şubesi Başkanı Salih Saydam da birer konuşma yaptılar. Gece de Ahmet Şafak ve ozan Emin Demir ses ve sazları ile geceye renk katarken Cumhuriyet meydanını dolduranlar müzik eşliğinde eğlendi. Sık sık "Devletin başına, devlet gelecek" sloganını atan kalabalık, ellerinde MHP ve ülkü ocakları bayraklarını taşıyıp, gece geç saatlere kadar eğlendi.