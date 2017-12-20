Osman dedenin 'siyasetçi ziyareti' hayali gerçek oldu

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Seydişehir ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Osman Umutlu\'nun bir siyasetçinin kendisini ziyaret etmesi isteği torununun girişimiyle gerçekleşti. Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Umutlu\'yu evinde ziyaret ederek, hayalini gerçekleştirdi.

3 çocuk babası emekli Osman Umutlu, torunu Murat Hüdavendigar Türkcan, hayatında hiçbir siyasetçi ya da bürokratın kendisini ziyaret etmediğini, bir siyasetçi tarafından ziyaret edilmenin hayali olduğunu anlattı. Torunu Türkcan da dedesinin bu hayalini gerçekleştirmek için Seydişehir Belediyesi\'ne iletişim hattından mesaj gönderdi. Seydişehir Belediye Başkanı Ak Partili Mehmet Tutal da bu mesajın üzerine 85\'lik dedenin hayalini gerçekleştirmek için Osman Umutlu ve eşini evinde ziyaret etti.

İlk kez bir belediye başkanı tarafından evinde ziyaret edildiğini belirten Osman Umutlu, çok duygulandığını belirterek, \"Eşimle birlikte, evimde ilerlemiş yaşımıza rağmen, hayatımızı devam ettiriyoruz. Tansiyon ve şeker hastasıyım. Torunumla sohbet ettik ama böyle bir şey yaptığından haberim yoktu. Çok duygulandım\" dedi.

Başkan Tutal da insanlara en güzel hizmetin onları ziyaret etmek olduğunu belirterek, \'\'Bu iletişim hattı üzerinden bazen de duygusal anlar yaşamaktayız. Murat Hüdavendigar Türkcan kardeşimiz bize WhatsApp iletişim hattımızdan ulaşıp dedesini ziyaret etmemizi istemiş. Biz de \'Siz istersiniz de biz gelmez miyiz\' diyerek Osman Umutlu amcamızı ve eşini evinde ziyaret ettik. İlerlemiş yaşına ve sağlık sorunlarına rağmen maşallah dimdik ayakta\'\' dedi.



FOTOĞRAFLI