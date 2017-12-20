T24 LogoT24 Logo
Gündem

Osman dedenin 'siyasetçi ziyareti' hayali gerçek oldu

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Seydişehir ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Osman Umutlu'nun bir siyasetçinin kendisini ziyaret etmesi isteği torununun girişimiyle gerçekleşti

20 Aralık 2017 18:13

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Seydişehir ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Osman Umutlu\'nun bir siyasetçinin kendisini ziyaret etmesi isteği torununun girişimiyle gerçekleşti. Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Umutlu\'yu evinde ziyaret ederek, hayalini gerçekleştirdi.
3 çocuk babası emekli Osman Umutlu, torunu Murat Hüdavendigar Türkcan, hayatında hiçbir siyasetçi ya da bürokratın kendisini ziyaret etmediğini, bir siyasetçi tarafından ziyaret edilmenin hayali olduğunu anlattı. Torunu Türkcan da dedesinin bu hayalini gerçekleştirmek için Seydişehir Belediyesi\'ne iletişim hattından mesaj gönderdi. Seydişehir Belediye Başkanı Ak Partili Mehmet Tutal da bu mesajın üzerine 85\'lik dedenin hayalini gerçekleştirmek için  Osman Umutlu ve eşini evinde ziyaret etti.  
İlk kez bir belediye başkanı tarafından evinde ziyaret edildiğini belirten Osman Umutlu, çok duygulandığını belirterek, \"Eşimle birlikte, evimde ilerlemiş yaşımıza rağmen, hayatımızı devam ettiriyoruz. Tansiyon ve şeker hastasıyım. Torunumla sohbet ettik ama böyle bir şey yaptığından haberim yoktu. Çok duygulandım\" dedi.
Başkan Tutal da insanlara en güzel hizmetin onları ziyaret etmek olduğunu belirterek, \'\'Bu iletişim hattı üzerinden bazen de duygusal anlar yaşamaktayız. Murat Hüdavendigar Türkcan kardeşimiz bize WhatsApp iletişim hattımızdan ulaşıp dedesini ziyaret etmemizi istemiş. Biz de \'Siz istersiniz de biz gelmez miyiz\' diyerek Osman Umutlu amcamızı ve eşini evinde ziyaret ettik. İlerlemiş yaşına ve sağlık sorunlarına rağmen maşallah dimdik ayakta\'\' dedi.

FOTOĞRAFLI 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yaşar COŞKUNSEYDİŞEHİR Konya DHA KONYA SeydişehirOsman UmutluBelediye Başkanı Mehmet Tutal UmutluMurat Hüdavendigar TürkcanTorunu TürkcanSeydişehir BelediyesiBelediye Başkanı Ak Partili Mehmet TutalTansiyonTorunumlaBaşkan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24