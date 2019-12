Osman Can ölüm tehdidi alıyor

T24- Referandumda evet denmesi gerektiğini savunan isimlere yapılan baskılar ölüm tehdidine dönüştü. Osman Can, Manisa’daki konferansını tehditler yüzünden iptal etti.



Star gazetesinde yer alan habere göre, referandumda ‘evet’ oyu kullanacağını açıklayan isimlere yönelik baskılar artarak tehdit boyutuna ulaştı. Demokrat Yargı Eş Başkanı Osman Can, çocuklarına yönelik tehditler nedeniyle vereceği anayasa konferanslarını iptal etti. Artan saldırıları protesto için bir grup aydın ve sanatçı basın toplantısı yaparken, bina önünde toplanan “hayırcı” grup da “evet” diyenlerin fotoğraflarıyla eylem yaparak hedef gösterdi.



Kendim için değil Roni için korkuyorum



"Yetmez ama Evet" platformunun İstanbul ve İzmir’de düzenlediği panellerde öğretim üyesi Ferhat Kentel, yazar Roni Marguilles, yazar Adalet Ağaoğlu ve Osman Can "hayırcılar'ın saldırısına uğradı. Dün de Can aldığı tehditler üzerine Manisa’daki konferansını iptal etti. Gerginlikten uzak duralım" mesajı veren Can, "100 Yıllık egemen pozisyonu kaybedenler buna başvuruyor" dedi. Saldırıların hedefi diğer isim Prof. Dr. Baskın Oran ise "Cumhurbaşkanlığı ve ordu gitti şimdi ellerinde yargı kaldı. Bu yüzden hırçınlar" diye konuştu. Oran “Saldırılardan endişeli misiniz?" sorusuna "Kendim için değil ama Roni (Marguilles) için endişeliyim. Müslüman ve Türk olmadığı için onu hedef yapabilirler" dedi.