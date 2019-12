İstanbul'un Güneşli, Yenibosna ve Şirinevler semtlerinde 19'u çocuk, üçü yaşlı olmak üzere 22 kişiye tecavüz ve taciz girişiminde bulunan sapığın yakalanamaması bölge sakinlerini tedirgin ediyor. Buna bir de her köşe başına asılan robot resimler eklenince bölgedeki gerilim günden güne artıyor.



Sakallı ve uzun boylu olduğu belirlenen sapık, 25-30 yaşlarında. Kurbanların ifadesine göre sapık öğleden sonraları ortaya çıkıyor. Çocukları korkutmak için bıçak kullanan sapık, önceden keşif yaptığı bir binaya gelerek herhangi bir zile basıyor. Megafondan hep aynı yalanı söylüyor: 'Osman burada mı?



Her köşe başında karşılarına çıkan robot resimlerden tedirgin olan mahalle sakinleri çocuklarını yalnız bırakmamaya gayret ediyor, esnafın bir gözü hep dışarıda. Bölgede yaşayan aileler bir süredir çocuklarını okula kendileri götürüyor. Bazıları servislere bile güvenmez olmuş.



Sapığın görüldüğü bölgede kuaför salonu işleten Bayram Bulut, dükkana gelen müşterilerin ve çevre sakinlerinin günlerdir olayı konuştuklarını söylüyor. Bulut'a göre şu aşamada elinden sadece robot resimleri dükkanının camına asmak geliyor. Aynı bölgede restoran işleten Ziya Aslan ise bu aralar bekledikleri en büyük haberin sapığın yakalanması olduğunu dile getiriyor.



'HER YERE ROBOT RESİM ASMAK PSİKOLOJİYİ BOZUYOR'



Bölgedeki bir ilköğretim okulunun müdürü Osman Akgöz ise söylentilerin artmasından şikayetçi. Akgöz, çocukların konuşmalardan kötü etkilendiklerini ve tedirgin olduklarını söylüyor. Müdür Akgöz'e göre her yere robot resim asmak polis açısından belki önemli bir teknik olabilir ancak bu resimlerin öğrencilerinin psikolojisini bozuyor. Başka bir okulda görev yapan bir öğretmen ise iki öğrencisinin sapığın robot resmini görünce ağladığını anlattı.



Bölgeye tatil için Ankara'dan gelen Nevin Uygur ise pişman ve bir an önce dönmek istiyor. Uygur her dükkan camında gördüğü robot resimden sonra huzursuz olduğunu ve herkese şüpheyle baktığını dile getiriyor.



Bir sitede çalışan güvenlik görevlisi ise robot resmi girişe astıklarını ancak zamanla site sakinlerinden gelen tepki üzerine kaldırdıklarını anlattı. Site sakinleri robot resimlerin çocuklarının psikolojisini bozduğu şikayetinde bulunmuş.



Robot resmi dükkanının camına asanlardan kahvehane işletmecisi Güven Yalçın, esnafın kendi arasında organize olduğunu ve resimleri çoğaltarak dağıttığını anlatıyor.