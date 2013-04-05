Osman Baydemir'in yurt dışı yasağı kalktı

Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in yurt dışı yasağını kaldırdı.
Baydemir'in avukatları bir süre önce, KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Baydemir hakkında 12 Ocak 2010 tarihinde getirilen yurt dışına çıkma yasağının kaldırılması için Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.
İtirazı değerlendiren mahkeme heyeti, Baydemir'e getirilen yurt dışına çıkma yasağının kaldırılmasını kararlaştırdı.
1 Nisan'da şakasını yapmıştı
Osman Baydemir, 1 Nisan'da Twitter hesabından şaka olarak, hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırıldığını yazmıştı. Mahkemenin bu kararıyla şakası gerçekleşti.