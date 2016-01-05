Osman Baydemir'in Kürtçe duası Meclis tutanaklarına 'X' işareti olarak geçti

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir’in TBMM Genel Kurulu’nda Kürtçe dua etmesi Meclis tutanaklarına (X) işareti olarak kayda geçti.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın’ın yönettiği 2016 yılının ilk Genel Kurulu toplantısında HDP’nin sokağa çıkma yasakları boyunca yapılan operasyonlarda öldürülen sivillerin araştırılması için verdiği önergenin görüşülmesinde partisi adına söz alan Osman Baydemir, kürsüde konuşma yaptı.

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, Baydemir’in konuşmasının başında iki yerde Kürtçe ve Türkçe dua etmesi tutanaklara yansıdı.

Ancak HDP’li Baydemir’in Kürtçe dualara (X) ve (XX) olarak Meclis tutanakların kaydına geçti. Osman Baydemir’in konuşmasına dair Meclis tutanağının ilgili bölümü şu şekilde:

“OSMAN BAYDEMİR (Şanlıurfa) - Sayın Başkan, şahsınızı ve Genel Kurulu bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.



Doğrusunu ifade etmek gerekirse bugün yaşamış olduğum coğrafya büyük bir yıkımla karşı karşıya, yaşamış olduğum coğrafya büyük bir kıyımla karşı karşıya. İnsanlık ailesi, bir kez daha Mezopotamya coğrafyasında bir etnik kimlik adına, bir devlet adına, bir devlet bekasının sürmesi adına utanç verici bir kıyımı gerçekleştiriyor. Bir kez daha ifade etmek isterim ki içerisinde bulunduğum ruh hali normal bir insanın ruh hali değildir. Gözlerimin önünde halkımın evlatları katlediliyor. Gözlerimin önünde kadınlar, anneler, yaşlılar, 80 yaşındaki, 71 yaşındaki, henüz anne karnındaki bebe katlediliyor. "…"(x) Ya, Rabb'im bu zulmü bırakmayasın, Ya Rabb'im bu zulmü bırakmayasın, Ya Rabb'im bu zulmü bırakmayasın. "…"(xx) Kana ne zaman doyacak bu toprak? Kana ne zaman doyacak bu coğrafya, bu iktidar, bu zulüm?”