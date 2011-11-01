Osman Baydemir'i kızdıran iddia!

T24 - Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, deprem bölgesinde bir görevlinin Türkçe su isteyen bir kişiye 'Kürtçe söyle vereyim' dediğine ilişkin habere tepki göstererek, "Kürtçe bilmeyene su vermemek en hafif deyimiyle alçaklıktır" dedi.



Van Erciş'te evi yıkılan depremzede Recep Çalışkan'ın, Türkçe su istediği, Diyarbakır Belediyesi görevlilerinin de 'Kürtçe söyle vereyim' dediğine ilişkin bugün bir internet sitesinde haber yer aldı.



Buna büyük tepki gösteren, ve iddiayla ilgili inceleme başlattıklarını söyleyen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir şunları söyledi: "Van depreminin yaşandığı ilk günden bugüne Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, siyaset üstü bir duruş sergileyerek, insani ve vicdani görev anlayışıyla Van ve Erciş halkının yanında yer almıştır. Yaralar sarılıncaya kadar da bu duruşunu sürdürecektir. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin bizatihi tanıklık ettiğim arama-kurtarma çalışmalarında, çalışanlarımız hiç kimsenin dilini, dinini, kimliğini sormamıştır."



Osman Baydemir, deprem bölgesinde belediye olarak kurduğu aşevinde günde 10 bin kişiye yemek dağıttığını, bunu yaparken kimseye dilini, dinini, kimliğini sormadığını belirterek, "Yine aynı şekilde yardım ve ihtiyaç malzemeleri dağıtırken hiç kimseye dilini, dinini, kimliğini sormamıştır" diye konuştu.



Böylesi bir afette insanların dini, dili, kimliği ve görüşünün sorgulanamayacağını kaydeden Baydemir, "Bu densizliktir, terbiyesizliktir, haddini aşmaktır. Kürtçe veya Türkçe bilmeyene su vermemek en hafif deyimiyle alçaklıktır. Bizim inancımızda böyle bir sorgulamanın yeri yoktur" dedi.



Baydemir, söz konusu haberi ihbar kabul edip idari inceleme başlattıklarını da sözlerine ekledi.







