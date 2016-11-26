Osman Baydemir: Üşüyeceğimiz bu son kıştır, bahar gelecek

Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmeleri ve OHAL'i değerlendirirken umutsuz olmadıklarını söyledi "Kış üç aydır, bahar gelecek" dedi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, HDP’nin Demokratik Siyaset Buluşmaları toplantısı ‘Şimdi halk konuşuyor’ başlığıyla yapıldı. Tepekule Kongre Merkezi Anadolu Salonu’nda düzenlenen toplantıya milletvekilleri Osman Baydemir ve Müslüm Doğan da katıldı.

HDP’nin ülke çapında ve dört aşamalı olarak planlanan toplantılarının ilki İzmir’de yapıldı. Toplantıların amacı, ‘sürecin değerlendirilmesi ve gelecek politikalar adına halkın fikrini almak’ olarak açıklandı. Çok sayıda katılımcının söz aldığı buluşmanın kapanış konuşmasını Osman Baydemir yaptı.

Umutsuz olmadıklarını söyleyen Baydemir, “Üşüyeceğimiz bu son kıştır. 3 aydır. Bahar gelecek” dedi. HDP faaliyetlerinin sonraki bölümleri, mahalle ve halk toplantıları, ev ziyaretleri son olarak da bölgesel miting olarak yapılacak.