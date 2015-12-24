Osman Baydemir: Hendekler, barikatlar, çatışmalar müzakere masasını devirmenin sonuçlarıdır

AB Bakanı Volkan Bozkır ile HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir arasında, hendek, barikat ve operasyonlar ile ilgili tartışmalar yaşandı. HDP'li Osman Baydemir, hendekler, barikatlar ne kadar yanlışsa, bugün yapılanların bunun yüz katı daha yanlış olduğunu söyledi. Baydemir, "Bütün yaşadıklarımız, gerek hendekler, gerek barikatlar, gerekse sivil ölümleri, çatışmalar bunlar sebep değil, sonuçturlar. Müzakere masasını devirmenin sonuçlarıdır" dedi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Ferit Aslan’ın haberine göre, Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır, Türkiye Parlamentosu Avrupa Birliği Uyum Komisyonu'nda yer alan milletvekillerine bugün basına kapalı brifing verdi. Brinfing sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan AB Bakanı Bozkır ile HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir arasında, hendek, barikat ve operasyonlar ile ilgili tartışmalar yaşandı. Toplantıda konuşan Baydemir, bugün hiç olmadığı kadar Kürt halkında bir kopuş olduğunu ifade ederek, "İnsanlar bize 'Ne işiniz var Parlamentoda' diyorlar. Bir an önce müzakere masasına dönülmesi lazım. Bir an önce ellerin tetikten çekilmesi gerekir. Eller tetikten çekildikten sonra hendekler kendiliğinden kalkacaktır. Şimdi burada konuşabiliyoruz ama 2 ay sonra konuşabilecek miyiz bilmiyorum. Tahir Elçi'nin başına gelenleri hepimiz biliyoruz. Vekillerimiz bölgedeler ve hayatları tehdit altında. Çocuklar ölüyor ve bizim hayatımız onların hayatından daha değerli değil. Hendekler, barikatlar ne kadar yanlışsa, bugün yapılanlar bunun yüz katı daha yanlış" dedi.

HDP'li Baydemir'e cevap veren Bakan Bozkır ise, barış için İrlanda örneğini vererek, "İrlanda'da barış masasında IRA ve onun siyasi partisi vardı. İkisi birlikte masada kaldı. IRA silah bırakmak istemeyince oradaki siyasi parti, IRA'ya silah bıraktırdı. Silah bıraktıran unsur siyasi parti oldu. Silahlar bırakıldı, çimentoya gömüldü ondan sonra barış sağlandı. HDP eğer terör örgütüne silah bıraktırma konusunda baskı uygularsa tekrar sürece dönülür. Terör örgütüne silah bırakmayı sağlayabiliyorsanız beraber geleceğe güvenle bakabiliriz" diye konuştu.





"Barış sürecinin seçime kurban edilmesinin sonuçlarını yaşıyoruz"





Basına kapalı gerçekleşen görüşmedeki sözlerini doğrulayan Baydemir, "Birincisi bütün yaşadıklarımız, gerek hendekler, gerek barikatlar gerekse sivil ölümleri, çatışmalar, bunlar sebep değil, bunlar sonuçtur. Müzakere masasını devirmenin sonuçlarıdır. 2013 ve 2014'te yaşamış olduğumuz barış sürecinin seçime kurban edilmesinin sonuçlarını yaşıyoruz. Yegane bir çıkış yolu vardır. O da bir an önce müzakere masasına geri dönmektir. Türkiye hızla Suriyelileşmeye doğru ilerliyor. Eleştirmiş olduğumuz Esad'ın sivillere saldırıları ne idiyse bugün Cizre'de, Sur'da, bütün bölge genelinde yaşanan aynı şeydir" dedi.