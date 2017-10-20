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Spor

Osman Aşkın Bak'tan 'yabancı sınırı' açıklaması: Galatasaray 11 yabancıyla oynayınca içim acıdı

"Yabancı sayısının sınırsız olmasına karşıyım; bu sayı kademeli olarak düşürülmeli"

20 Ekim 2017 15:04

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, son dönemde Türkiye'de sporun gündem maddelerinden olan 'yabancı sınırı' ile ilgili, "Galatasaray'ın 11 yabancıyla sahaya çıkması içimi acıttı" açıklamasını yaptı.

Sepetçiler Kasrı'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Bak, yabancı futbolcu sayısının fazla olduğunu ve önümüzdeki yıllarda kademeli olarak düşürülmesi gerektiğini belirtti.

Bakan Bak'ın açıklamalarının bir kısmı şöyle:
"Yabancı sayısının sınırsız olmasına karşıyım. Bu sayı kademeli olarak düşürülmeli. Galatasaray’ın geçtiğimiz hafta 11 yabancıyla sahaya çıkması içimi acıttı. Altyapıları çok hızlı bir şekilde revize etmeliyiz. Kaliteli Türk futbolcu ve basketbolcu sayısı az olunca kulüpler, doğal olarak daha ekonomik ve daha kaliteli yabancıyı tercih ediyor. Bu konuda haklı olabilirler. Ancak geçmişte 3-4 yabancıyla UEFA şampiyonu olan Galatasaray örneği var. Günümüzde Altınordu harika bir örnek. Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'yü Milli Takım'a, Avrupa'ya taşıdı."

"Yabancı sayısının kademeli olarak düşmesini Kulüpler Birliği ve Türkiye Futbol Federasyonu ile konuşacağız. Yabancı sayısında azalma tarihi, TFF'nin bileceği iş. Uzun süreli kontratlar var. Bunlar da mutlaka dikkate alınacaktır."

"Galatasaray ve Fenerbahçe'ye başarılar"

"Derbide iki takıma da başarılar. Kulüp yöneticilerine teşekkür ederim ortamı gerecek açıklamalar yok. Pazar günü keyif alarak eğlenelim. Sosyal medya üzerinden ortamı gerenleri İçişleri Bakanlığımız takip ediyor."

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