"Osman Aşkın Bak bakan oldu, Meclis kurtuldu, artık insicamımız bozulmadan konuşacağız"

Başbakan Binali Yıldırım, partili cumhurbaşkanlığı sisteminin kabul edildiği 16 Nisan Anayasa değişikliği referandumundan sonra uzun süredir beklenen kabine değişikliğini bugün açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım’ın iki saatlik görüşmesinden sonra açıklanan kabineye göre, 15 bakan yerinde kalırken 6 yeni bakan kabineye girdi. 5 bakanın görev yeri değişti.

Kabine değişikliği sonrası ilk yorumlar ise TBMM Genel Kurulu’nda yapıldı. MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta’nın Gençlik ve Spor Bakanı olan AKP Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak’a ilişkin değerlendirmesi ise dikkat çekti. Usta, şaka ile karışlık olarak “Aman aman Sayın Başkan, Meclis kurtuldu, biz kurtulduk yani bilmem; artık insicamımız bozulmadan konuşacağız” dedi. CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan ise Bak’a, “Yürüyüşü bile değişti daha ilk dakikadan” sözleriyle takıldı.

Genel Kurul tutanakları şöyle:

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, yeni Bakanlar Kurulu listesi açıklandı. Sayın bakanlarımıza işlerinde başarılar, kolaylıklar diliyoruz. Belki Sayın Osman Aşkın Bak'ı arayacağız burada ama çok önemli bir göreve geldi kendisi; onun da yolu açık olsun, hepsinin yolu açık olsun. Hepimiz için hayırlı olsun. Osman'ı alkışlıyor muyuz şimdi? (Alkışlar) Herkese, ülkemize, milletimize hayırlı olsun.

TANJU ÖZCAN (Bolu) - Yürüyüşü bile değişti daha ilk dakikadan.

BAŞKAN - Yürüyüşü değişti mi hemen? (CHP sıralarından "Evet, değişti." sesleri) Osman değişmez.

Sayın Bak, sizi arada sırada bekliyoruz buraya yine, öyle bizi unutmayın, bırakıp gitmeyin yani.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Çağırın biz geliriz.

ERHAN USTA (Samsun) - Aman aman Sayın Başkan, Meclis kurtuldu, biz kurtulduk yani bilmem; artık insicamımız bozulmadan konuşacağız.

BAŞKAN - Yok, yok; Osman'ı seviyoruz.

Tekrar hayırlı olsun kardeşim hepinize, yeni Bakanlar Kurulumuza da iyi çalışmalar dileyelim tekrar.

Sayın milletvekilleri, Sayın Osman Aşkın Bak'ın söz talebi var, söz verelim.

Bakan olarak ilk açıklamasını yapıyor.

Buyurun.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım.

Öncelikle, tarafımıza verilen bu kutsal görevi en layık bir şekilde yapmak için çalışacağız; sizlerin de desteğine her zaman açığız, desteğiniz bizim için çok önemli. Tabii, burada şu tabloyu gördüm Geçtiğimiz beş yıllık süre içerisinde çok güzel, tatlı anılarımız oldu, sevildiğimi fark ettim muhalefet tarafından da. (Alkışlar) Tabii, biliyorsunuz, laf atmak bir sanattır, onu da gerçekleştiriyorduk biz burada. Bazen kızıyorlardı bana ama gene seviyorlardı. Dolayısıyla inşallah, Türk sporu için de Türk gençliği için de güzel çalışmalar yapmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu göreve bizi layık gören Değerli Başbakanımıza, Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bu güzel, bu aziz millete hizmet etmek çok büyük bir görev, bu görevi en iyi şekilde yapmaya gayret edeceğim. Sizlerin, milletvekili arkadaşlarımızın da bize önerilerini, desteklerini bekliyoruz. Burada sporun içerisinden gelen arkadaşlarımız da var. İnşallah, bu aziz millete hizmete devam edeceğiz.