-Osman Ağa'nın hayatı beyaz perdeye taşınıyor GİRESUN (A.A) - 27.10.2011 - Atatürk'ün Muhafız Alayı Komutanlığı görevinde bulunan Giresunlu Osman Ağa'nın hayatının filme alınacağı bildirildi. Filmin yapım koordinatörü Coşkun Yeltekin ve oyuncu Selahattin Taşdöğen, Vali Dursun Ali Şahin'i makamında ziyaret ederek, film çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Vali Şahin, Giresun için çok önemli ve özel bir yeri olan Kurtuluş Savaşı kahramanı Osman Ağa'nın hayatının beyaz perdeye aktarılmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, film ekibine her türlü desteğe açık olduğunu söyledi. Vali Şahin'in gösterdiği konukseverlikten ve büyük destekten dolayı kendisine teşekkür ettiklerini ifade eden oyuncu Taşdöğen, ''Filmin dekor aşamaları tüm hızıyla devam ediyor. Yönetmenliğini Giresunlu Atilla Akarsu'nun üstlendiği filmin çekimlerine 4 Kasım'da başlanacak'' dedi. 50 kişilik teknik ekip ve 30 kişilik oyuncu kadrosunun yer aldığı filmin 2 milyon liralık bir bütçeyle çekilmeye başlanacağını belirten Koordinatör Yeltekin, ''Filmin dekor aşaması bir aydır devam ediyor. Çekimlerin 3 ayda tamamlanması planlanıyor. Buraya geldiğimiz günden beri Giresunlular tarafından inanılmaz bir ilgiyle, sevgiyle karşılandık. Bu konuda kendilerine teşekkür ediyoruz'' diye konuştu. Giresun'da 1883 yılında doğan Osman Ağa, 1912'de katıldığı Balkan Savaşı'nda bacağından yaralanarak ''topal'' lakabını aldı. Gönüllü olarak 1915'te Doğu cephesinde Ruslarla savaşan Osman Ağa, 1918'de Giresun Belediye Başkanı oldu. Atatürk ile 29 Mayıs 1919'da Havza'da buluşan Osman Ağa, Giresunlu gönüllü birliklerle 1920'de Ermeni çetecilerini bastırmak için Kars'a gitti. 1921'de Giresun Gönüllü Alayı'nı kurarak, Koçgiri, Zara, Niksar, Kavak ve Merzifon yörelerindeki isyanları bastıran Osman Ağa, 1921-1923 yıllarında Atatürk'ün Muhafız Alayı Komutanlığı görevinde bulundu. Başkomutanlık ve Sakarya Meydan Muharebesi'ne de katılan Osman Ağa, 2 Nisan 1923'de Ankara'daki bağ evinde çıkan çatışmada öldü. Osman Ağa'nın cenazesi, Nisan 1923'de Giresun Kalesi'ne defnedildi. Cenaze, daha sonra Atatürk'ün emriyle Mart 1925'de Giresun Kalesi'nin en yüksek noktasına inşa edilen anıt mezara taşındı. Osman Ağa ve silah arkadaşları, her yıl 2 Nisan'da, Giresun'da düzenlenen törenlerle anılıyor.