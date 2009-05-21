Oskanyan'dan Erdoğan'a tepki

Eski Ermenistan Dışişleri Bakanı, Erdoğan'ın 'Türkiye'ye gelen Ermenileri geri gönderebiliriz' çıkışını 'talihsiz' diye niteledi



Radikal’in haberine göre; Ermenistan’ın eski Dışişleri Bakanı Vartan Oskanyan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’deki Ermenistanlı çalışanların geri gönderilebileceği yönündeki açıklamalarını talihsiz olarak nitelendirdi. Oskanyan, Türkiye-Ermenistan’ın bulunduğu noktadan daha kötüye gidebileceği endişesi taşıdığını da söyledi.



Oskanyan, Uluslararası Hrant Dink Vakfı ve Heinrich Böll Stiftung Derneği’nin düzenlediği ‘Türkiye-Ermenistan Gazeteci Diyalog Projesi’ Erivan’a gelen Türk gazetecileri 2008’de kurduğu Civilitas Vakfı’nda (The Civilitas Foundation) ağırladı. Gazeteciler, Oskanyan’a Erdoğan’ın geçen hafta Polonya’da yaptığı, “Şu anda benim ülkemde 40 bin kaçak Ermeni var. Niye bunlar bizim ülkemize gelip girdiler. Çünkü Ermenistan’da sıkıntı büyük, sefalet var. Şu anda bizim ülkemizde barınma mücadelesi veriyorlar. Gerekirse geri de göndeririz ama biz böyle bir şeyi insani yaklaşım olarak doğru bulmuyoruz” açıklamasını nasıl değerlendirdiğini sordu.



Oskanyan bu soruya şu yanıtı verdi: “Bu konuda çok açıklama olmuştu ama bu denlisi beklenmiyordu. Tabii bu 40 bin rakamı biraz büyütülüyor. Ama böyle bir açıklama olması, talihsizlik. Ben şu anda endişelenmeye başladım. Daha iyiye gitmek yerine olduğumuz yerden geriye gitmeyelim. Endişeleniyorum. Türk-Ermeni ilişkileri daha da kötüye gidebilecekmiş gibi geliyor. İlişkileri 10 yıl boyunca bu seviyede tuttuk, sınırı açamadık ya da bu konuda bir gelişme sağlayamadık, bir de aniden böyle bir ifadeyi muhakeme edince aramızdaki ilişkiler daha da kötüye gidebilir.”



İki ülke liderlerinin üzerinde mutabık kaldığı söylenen ancak içeriği açıklanmayan yol haritasının ne olduğu sorusuna ise “Ben de bilmiyorum. İçeriği hakkında hiçbir bilgim yok” diyen Oskanyan, sınırların açılması süreci konusunda da şunları söyledi:

“Türkiye, Karabağ sorununu gündeme getirdiği sürece hiçbir yere varamayız. Karabağ’ı denklemden çıkarırsak Türkiye-Ermeni ilişkilerini geliştirebiliriz. Karabağ’ı meselenin içine sokarsak bunun olmayacağını hissediyorum. Karabağ ayrı bir mesele. İnanıyorum ki, Türkiye önce Emenistan’la ilişkilerini normalleştirirse, Karabağ sorununun çözümü çok daha kolay olacak.”





