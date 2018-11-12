OSD: Üretim ve ihracatta 1 milyon adet sınırı aşıldı 

İstanbul, 12 Kasım (DHA) - Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2018 yılı Ocak-Ekim dönemi pazar verilerine göre, toplam üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azalarak 1 milyon 298 bin 282 adet, otomotiv ihracatı ise 1 milyon 99 bin 323 adet olarak gerçekleşti.

Bu dönemde toplam pazar ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 azalarak 502 bin 156 adet olurken, otomobil pazarı yüzde 31 azalışla ve 379 bin 274 adete geriledi.

2018 yılı Ocak-Ekim döneminde, toplam otomotiv ihracatı adet bazında geçen yıla paralel seviyede gerçekleşirken, otomobil ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 5 azaldı.

Bu dönemde, toplam ihracat 1 milyon 99 bin 323 adet, otomobil ihracatı ise 732 bin 142 adet düzeyinde gerçekleşti.

Toplam otomotiv ihracatı paritedeki değişim ve artan katma değer sebebiyle dolar bazında yüzde 13 artarken, euro bazında ise yüzde 6 arttı.

Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 26.9 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 6 artarak 10.3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 1 azalarak 8.6 milyar euro oldu.

31 Ekim itibariyle yürürlüğe koyulan ÖTV ve KDV indirimlerinin sektöre hızlı bir şekilde yansıdığını belirten OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün şöyle devam etti:

“Henüz 10 gün gibi az bir süre geçmiş olmasına rağmen piyasa, atılan olumlu adımları hemen içselleştirdi.

“Müşteriler artık showroomları yeniden ziyaret etmeye başladı. Hatta yoğunluk servis istasyonlarında bile hissedilmeye başladı. Kasım ve Aralık’ta beklentilerin 60 bin adet daha üzerinde satış yapılmasını bekliyoruz. Öte yandan kredi faizlerinin de yüzde 2.5 seviyelerine gerilemesini oldukça önemli buluyoruz” (Fotoğraflı)