Oscar'lık filmin 'fakir' oyuncuları

Bu yıl 61.'si düzenlenen Altın Küre Ödül Töreni'nde 'en iyi film' dahil dört ödülü kucaklayan ve Oscar'da 10 dalda aday gösterilen David Boyle'nin yönettiği 'Slumdog Millionaire' de rol alan çocuk yıldızlara çok az miktarda ödeme yapıldığı belirtildi.



Neredeyse filmin yarısından çoğunda başrol oynayan Rubina Ali ve Azharuddin Ismail isimli Hintli çocukların aileleri, filmin yapımcılarını suçlayarak haklarını arayacaklarını ifade etti.



Filmin İngiliz yönetmeni David Boyle, Latika ve Salim rolleriyle kamera karşısına geçen Rubina ve Azharuddin için bir fon oluşturduklarını ve eğitimleri için para ödediklerini açıklayarak konu hakkında bilgi verdi.



Filmin büyük bir bölümünde rol alan çocuklarının Hintli işçilerden bile daha az para aldığını savunan aileler, bunun haksızlık olduğunu iddia etti.



Ailenin açıklamalarına göre Rubina'ya bir yıllık çalışma için 500 pound ödenirken, Azharuddin'e de bin 700 pound ödeme yapıldı.



Filmin ismi 'aşağılayıcı'



Oscar'a giden yolda bir hayli iddialı olan filmin tartışmaları bununla da sınırlı değil. Hindistan'ın Bihar eyaletinin başkenti Patna'da göstericiler, filmin afişlerini protesto ederek olay çıkardı.



10 dalda Oscar'a aday gösterilen filmin isminde geçen 'dog' kelimesinin, 'aşağılayıcı' bir tanım olduğu öne sürülürken polis protesto yapan göstericilere müdahale etmek zorunda kaldı.



Slumdog Millionaire filminin isminin değiştirilmesi gerektiğini sloganlar eşliğinde bağıran göstericilerden biri, "İnsanları 'kenar mahalle' (slum) ve 'köpek' (dog) olarak tanımlamanın insan haklarına karşı olduğunu düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.



Film, Türkiye televizyonlarında da yayımlanan 'Kim Beş Yüz Milyar İster?' yarışmasının birebir aynısı olan yarışmada soruların tümünü bilen fakir bir gencin hikayesini anlatıyor.Hindistan'ın Mumbai kentinde geçen filmin ana konusu ise aşk, şans, kader ve şiddet dörtgeni üzerine kurulu.

