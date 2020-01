Oscar'lı yönetmen yönetmen evinde ölü bulundu

Los Angeles Polis Sözcüsü Tony Im, Oscar'lı yönetmen Curtis Hanson'un Hollywood'daki evinde ölü bulunduğunu açıkladı. İki yıl önce alzheimer teşhisi konulan Hanson'ın ölüm sebebi, yapılacak otopsiden sonra belli olacak.

'The Hand That Rocks The Cradle' filmiyle ün kazanmıştı

Nevada eyaletinde 1945'te dünyaya gelen Hanson, sinema kariyerine 1970'lerde başlamıştı.

Hanson, 1992'de yönettiği ve Türkiye'de "Beşikteki El" adıyla gösterime giren "The Hand That Rocks the Cradle" psikolojik gerilim filmiyle ün kazanmıştı.





'La Confidential' filmiyle Oscar kazandı

"The River Wild (Vahşi Nehir)", "Wonder Boys (Harika Çocuklar)" gibi filmlere imza atan Hanson, 1997'de James Ellroy'un romanından uyarladığı "LA Confidential (Los Angeles Sırları)" filmiyle "En İyi Uyarlama Senaryo" dalında Oscar'a layık görülmüştü.

Hanson'ın 2002 yılında yönettiği ve baş rolünde ünlü rap şarkıcısı Eminem'in rol aldığı "8 Mil" filmi, 243 milyon dolar gişe hasılatı elde etmişti.

Hanson, en son 2012'de Gerard Butler ve Elisabeth Shue'nin baş rollerini paylaştığı "Chasing Mavericks (Dalgaların Peşinde)" filmini yönetmişti.