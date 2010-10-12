-OSCARLI YÖNETMEN MYLAN, ÖĞRENCİLERE DERS ANTALYA (A.A) - 12.10.2010 - 47. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Belgesel Film Yarışması jüri üyesi Megan Mylan, Akdeniz Üniversitesi öğrencileri ile atölye çalışmasında bir araya geldi. Hindistan'ın fakir bir kasabasında ''tavşan dudaklı'' olarak dünyaya gelen 5 yaşındaki kız çocuğunun hikayesini anlattığı ''Smile Pinki'' ile 2008 yılında 'En İyi Kısa Belgesel Oscar'ını alan Amerikalı yönetmen Mylan, Akdeniz Üniversitesinde öğrencilere yönelik atölye çalışması yaptı. Film gösteriminİN ardından öğrencilerin sorularını yanıtlayan ünlü yönetmen, filmde öyküsü anlatılan ''Pinki''nin hayatının, bir ameliyatla bir hafta içinde tamamen değiştiğini, belgeseliyle de bunu tüm dünyaya göstermek istediğini söyledi. Mylan, öğrencilere belgesel alanındaki tecrübelerini anlattı. -ALTIN PORTAKAL'DA PANELLER- Öte yandan, festival kapsamında paneller de sürüyor. Sinemada marka kullanımı ve beraberinde getirdiği kültürel sorunlara ayna tutmak amacıyla düzenlenen ''Film Sponsorlukları ve Sponsorluk Uygulamalarındaki Sorunlu Alanlar'' konulu panel Akdeniz Üniversitesinde yapıldı. Konuşmacı olarak Marmara Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nden Doç. Dr. Cem Pekman, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesinden Doç. Dr. Merih Taşkaya, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Yrd. Doç. Dr. Emrehan İnal ve Senarist Hüseyin Kuzu'nun katıldığı panelde, ''Filmlere markaların iliştirilmesi, sinemada tüketime dönük yaşam tarzının özendirilmesi, Amerikan yaşam tarzının pazarlanması, marka kullanımının gerçeklik algısıyla bağı'' gibi konular, örneklerle ele alındı. Festival kapsamında ayrıca, ''Sinema Filmleri ve Film Festivallerinin Ülke-Kent İmajına Etkisi''' konulu panel de yapıldı. Ramada Plaza Otel'deki panelin moderatörlüğünü Prof. Dr. Metin Kazancı üstlenirken, Antalya Film Komisyonu Başkanı Tamer Utku, sinema yazarı Deniz Yayın, Antalya Kent Konseyi temsilcisi Mine Topçu, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Haluk Gürgen ve sanat yönetmeni Deniz Ziya Temeltaş konuşmacı olarak katıldı. Kazancı, festivale ilginin İstanbul, Ankara ve İzmir'le sınırlı kalmaması, çok daha geniş bir coğrafyaya yayılması gerektiğini söyledi. Temeltaş da, ''Antalya 47 yıllık geleneğiyle önemli bir kent ve Türkiye'nin göz bebeği. Türk Sinemasını çok güzel bir şekilde temsil ediyoruz'' diye konuştu. Topçu ise festivallerin, yapıldıkları şehirlerle anıldığını belirterek, Altın Portakal Film Festivali'nin de bu başarıyı yakaladığı kaydetti. Topçu, Antalya'nın film platosu haline gelmesi için de çalışmaların başlatılması gerektiğini ifade etti.