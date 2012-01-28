Oscarlı yönetmen Fransız madalyasını iade etti!

T24 - Oscar ödüllü Azerbaycanlı yönetmen Rüstem İbrahimbeyov, Fransa'da Ermeni iddialarını inkâr edenlere ceza verilmesini öngören yasa tasarı dolayısı ile Fransız madalyasını iade etti.



Azerbaycan-Fransa Kültürel İlişkiler Derneği başkanlığını da yürüten Azeri yönetmen İbrahimbeyov, dernek başkanlığından da istifa ettiğini duyurdu. Kendisine verilen madalyayı neden iade ettiği konusunda açıklamalarda bulunan Azerbaycanlı yönetmen Rüstem İbrahimbeyov, "Bu kararımın birkaç sebebi var. Ben Fransa ve Fransa medeniyetiyle uzun süredir iç içeyim. Fransa'da filmler çektik ve bu filmler dünyanın birçok ülkesinde yayınlandı. Fransa Senatosu'nun böyle bir karar aldığını duyduğumda hem çok üzüldüm, hem de çok şaşırdım. Çünkü bu çok korkunç bir karar. Bu karar ne yazık ki düşmanlarımızın elinde çok güçlü bir silah haline gelecek. Bu kanun kabul edilirse hiçbir zaman Fransa'ya gidemem. Çünkü bana bu soruyu soracaklar ve 'Ben böyle bir şey yok' cevabını vereceğim için orada hapis yatmak zorunda kalacağım" açıklamasında bulundu.



İbrahimbeyov, bu sorunun bütün Türk dünyasını ilgilendirdiğini vurgulayarak "Bu karar hem Türkiye'ye hem de büyük Türk dünyasına karşı çıkarılmış bir yasa. Biz hepimiz birleşmeliyiz. Şaşırıyorum niye Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve başka Türk devletleri bu tasarıya karışmıyorlar. Azerbaycan yetkilileri, diğer Türk devletlerine müracaat etmeli ve Türk devletlerinin bu karara karşı birlikte mücadele etmeye çağırmalıdır. Biz birlikte olsak Fransa'nın bu karardan vazgeçmesini sağlayabiliriz" dedi.



"Biz burada aydınlar harekâtı oluşturduk. Yakında 20 ila 50 bin kişilik protesto düzenlemek için Bakü İcra Hakimiyeti'ne izin almaya gideceğiz" şeklinde konuşan İbrahimbeyov, "Çünkü Fransızlar 200 kişilik protestolara aldırmayacak ama 20-50 bin kişilik protesto olursa onlar bunu ciddiye alacaklar. Diğer taraftan Türkiye halkı bilecek ki, biz onlarlayız, bu zor zamanda biz onlarlayız, bir kardeşiz. Ben madalyayı geri verdiğim için kendimi kahraman ilan etmiyorum. Bu çok basit bir harekettir" dedi.



İbrahimbeyov, uluslararası sinema dünyasına yaptığı önemli katkılarından dolayı 2000 yılında Fransa'nın en önemli sanat ödülü olan (L'Ordre des Arts et des Lettres)'i almıştı.



Dünyaca ünlü Azeri drama yazarı, tiyatro senaristi ve film yönetmeni İbrahimbeyov, eski Sovyet dönemi ve günümüz Rusya'da birçok sanat başarısına imza attı. Birçok sanat ödülünü alan İbrahimbeyov'un senaryosunu yazdığı "Güneş'ten Usanmışlar" filmi 1994 yılında "Yabancı Dilde En İyi Film" olarak Oscar Ödülü'nü ve ayrıca 47. Cannes Uluslararası Film Şöleni'nin ödülünü kazanmıştı.



