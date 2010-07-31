Oscarlı yıldız 'Başlangıç' filmi ile karşımızda

T24

YENİ BİR 'BAŞLANGIÇ'

Bu ödülü tamamı Fransızca olan bir filmde oynayarak, İngilizce filmlerde rol alan Claudette Colbert ve Simone Signoret’ten sonra kazanan üçüncü Fransız oyuncudur. Ayrıca 1961 yılındaki “Two Women” filmiyle İngilizce olmayan bir filmde rol alarak Oscar kazanan Sophia Loren’den sonra, bu başarıya erişebilen ikinci isimdir. Üstelik yer aldığı filmin Fransızca olması sebebiyle alanında bir ilke de imza atmıştır.Oyunculuk kariyeri profesyonel anlamda 1990’lü yılların ortasında başlayan Cotillard, küçük yaşlarda da babasının tiyatro oyunlarında rol alıyordu. İlk çıkışını Luc Besson’ın 1998 yapımı “Taxi” filmindeki Lili Bertineau rolü ile yapan oyuncu sonrasında “Les Jolies Choses” adlı filmde yer aldı. Tim Burton’ın “Big Fish” filminde küçük bir rolü bulunan aktristin, 2004 yılında yer aldığı “A Very Long Engagement” kendisine En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Cesar Ödülü kazandırdı.Bu başarısını “Innocence” ve dilimize� Cesaretin Var Mı Aşka? adıyla çevrilen “Jeux d’enfants” filmlerindeki performansıyla pekiştiren Cotillard, Ridley Scott’ın “A Good Year” filminde de rol aldı. Yönetmen Olivier Dahan tarafından efsanevi Fransız şarkıcı Edith Piaf’ı canlandırmak üzere La Vie En Rose filmi için seçilen oyuncu, bu filmdeki performansıyla olumlu eleştiriler aldı ve 2007 yılının En İyi Kadın Oyuncu Oscarı’nı kazandı.Ayrıca Bafta Ödülleri’ne aday gösterilen ilk Fransız aktrist olan Cotillard, Liv Ullman’dan sonra yabancı dildeki bir filmle Altın Küre Ödülü kazanan ilk oyuncu olma özelliğini de elde etmiş bulunuyor. “Nine” müzikalinde Luisa Contini rolünü alması muhtemel olan Cotillard’ın özel hayatında da tam bir savaşçı olduğunu eklemeden geçmeyelim. Kendisi çevreci bir aktivist ve evini ürün testleri için Greenpeace’e açan bir gönüllü.