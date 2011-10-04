-Oscarlı oyuncu Hilary Ann Swank İstanbul'da İSTANBUL (A.A) - 04.10.2011 - Oscar ödüllü ABD'li sinema oyuncusu Hilary Ann Swank, Türkiye'ye geldi. Lufthansa Havayollarının tarifeli uçağıyla akşam saatlerinde Frankfurt'tan İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen Swank, basın mensuplarına görüntü vermek istemeyince saçları ve eliyle yüzünü kapatmaya çalıştı. Swank, daha sonra, Grozni'de bir Türk inşaat firmasının yaptığı alışveriş merkezinin açılışına katılmak üzere özel uçakla Çeçenistan'a gitti. Hollywood kariyeri 1992'de ''Buffy the Vampire Slayer'' filmindeki rol ile başlayan Swank'ın en bilinen performansları, Oscar ödülü kazandığı ''Boys Don't Cry''daki Brandon Teena ve ''Million Dollar Baby''deki Maggie Fitzgerald rolü.