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Kültür-Sanat

Oscarlı Jared Leto Pop Art'ın öncüsü Andy Warhol'u canlandıracak

"Yıllardır hayalimdeydi büyük ustayı canlandırmak, 2017 yılında çekimleri başlatmayı öngörüyoruz"

22 Eylül 2016 15:48

2014 yılında “Dallas Buyers Club” ile “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” dalında Oscara ulaşan Jared Leto yeni projesinde popüler kültürün öncüsü "Bir gün herkes 15 dakikalığına meşhur olacak" sözüyle tanınan Andy Warhol'u canlandıracak.

Kariyerine şarkıcılıkla başlayan Leto, daha sonra Visual Arts School of New York'ta grafik tasarımı ve fotoğrafçılık dallarında öğrenim görmüş ve Pop Art akımının öncüsü Andy Warhol ile ilgili araştırmalar yaptığını da belirtmişti.

Halen “Blade Runner” filminin çekimlerinde yer alan Jared Leto kendisi dışında yapımcılar Terence Winter ve Michael De Luca ile birlikte Andy Warhol'un 1987 de yayınladığı biyografisini yazan Victor Bockris kitabından yola çıkarak ünlü ressamın hayatını beyaz perdeye aktaracağını duyurdu.

Jared Leto “Aslında gecikilmiş bir proje. Yıllardır hayalimdeydi büyük ustayı canlandırmak. 2017 yılında çekimleri başlatmayı öngörüyoruz. Hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor” dedi.

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