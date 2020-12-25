Oscarlı Fogel'ın Kaşıkçı cinayetini detaylandıran belgeseli 'Muhalif', hiçbir 'streaming' platformunda yer bulamadı!

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Oscar ödüllü belgeselci Bryan Fogel, 2 Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı hakkındaki belgeselini yayınlayacak streaming platformu bulamadı.

'Muhalif' (The Dissident) isimli belgesel, 8 ay boyunca büyük bir dağıtıcı ile anlaşamayınca bağımsız bir şirketle anlaştı.

New York Times'a konuşan Fogel, "Büyük medya şirketleri artık sadece 'ABD'li seyirci bunun hakkında ne düşünecek?' diye bakmıyor. 'Acaba bu filmi Çin'de, Rusya'da, Pakistan'da, Hindistan'da, Mısır'da yayınlarsam ne olur?' diye soruyorlar" dedi.

Fogel, bu düşünce biçimi nedeniyle "Muhalif" gibi filmlerin kendilerine yer bulmasının zorlaştığını ifade etti.

Belgesel, ABD'de Noel günü 200 sinema salonunda gösterilecek. Film kullanılacak dağıtım ağıyla Britanya, Avustralya, İtalya ve Türkiye gibi ülkelerde de yayınlanacak.

Fogel'in Rusya'nın 2018 Kış Olimpiyatları'ndaki doping skandalını anlatan "Icarus", Netflix'te yayınlanmış ve bir Oscar Ödülü'ne layık görülmüştü.